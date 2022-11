Svetsko fudbalsko prvenstvo: Od hobotnice do bankarskih formula - neobični načini za predviđanje šampiona

Pre 1 sata

Ali nepredvidivost same igre izuzetno ometa tačnost njihovih modela.

On tvrdi da je predvideo pandemiju kovida-19 i rusku invaziju na Ukrajinu: pogađanje fudbalskih rezultata služi kao neka vrsta potvrde njegovih „moći".

„Kockarsko ponašanje povezano je sa ljudskom željom za nagradom, bilo da je to finansijska dobit ili dodatno uzbuđenje, čak i kada ne učestvuje nikakav novac", objašnjava profesor Robert Simons, stručnjak za ekonomiju sa Univerziteta u Lankasteru, u Velikoj Britaniji.

Imajući to na umu, evo nekih načina na koje ljudi žele da pronađu smernice - koliko god one netačne bile.

Kompjuter proglašava „šampiona"

To je izuzetno prometno polje koje je nedavno primilo još jednog novajliju - Institut Alana Tjuringa, veliki britanski istraživački centar za nauku podataka i veštačku inteligenciju.

Ta predviđanja u vezi sa Argentinom već deluju klimavo

Ali da li je to bio samo nasumični slučaj?

On je izjavio za internet stranicu za finansijske vesti Marketvoč da na njegov model utiče samo 45 odsto šansi nekog tima da osvoji turnir, dok je preostalih 55 odsto čista sreća.

„Vidovite" životinje

On je izabrao „tačnu" kutiju u 12 od 14 slučajeva.

Kladioničari su nekad u pravu

„Nijedno predviđanje nije do kraja u pravu, ali kladioničari su dobar izvor informacija, zato što ako oni pogreše, to će ih koštati mnogo novca", kaže on.