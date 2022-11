Škotska i alkoholna pića: Zašto ne treba da pijete viski s ledom

Obećao sam sebi da kada se budem vratio u Škotsku, piću najbolja pića koje ova zemlja nudi u velikim količinama i direktno sa izvora, bez obzira na to koliko će ona koštati.

Mešani viskiji su nežnijeg ukusa, lakše se piju; malt viski može imati preplavljujući ukus, to nije piće za početnike.

Ali ako ne planirate da sletite na majušni aerodrom na ovom ostrvu, potrebno je da putujete dva i po sata kolima od Glazgova do sela Kenakreg, odakle možete uzeti trajekt koji putuje tri sata do ostrva Ajlej i to samo ako stignete baš na onaj koji vam je potreban.