Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Ko je Rišarlison, Brazilac fudbaler koji je presudio Srbiji

Pre 2 sata

Ali šta je to što izdvaja ovog brazilskog fudbalera od mnogih drugih?

Napustio školu zbog fudbala

Korona virus i vakcine

„Korona virus je nevidljiv i opasan neprijatelj, ali nam je pokazao ko su prave zvezde. Oni ne nose kopačke: oni su lekari, naučnici i istraživači koji svakodnevno rizikuju živote", rekao je on u snimku na društvenim mrežama.

Požari i Amazonija

„Požari su bili nešto što me je duboko pogodilo. Prisetio sam se dana koje sam tamo proveo, sela koja sam posetio. To je raj i ne bi smelo da se dopusti da strada u požarima", rekao je on.