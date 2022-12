Deca i tehnologija: Kada detetu dozvoliti mobilni telefon

Međutim, i sami verovatno imate telefon koji smatrate važnom alatkom u dnevnom životu - od elektronske pošte i onlajn kupovina do video poziva i porodičnog foto albuma.

Ili još preciznije: iako ne postoje sveobuhvatni dokazi koji pokazuju da je posedovanje telefona ili korišćenje društvenih mreža generalno štetno za dobrobit dece, to možda i nije kompletna priča.

Do sada su se mnoga istraživanja više fokusirala na adolescente, a manje na mlađe starosne grupe - a dokazi koji se pomaljaju pokazuju da postoje određene faze razvoja tokom kojih su deca podložnija većem riziku od negativnih efekata.

Podaci Ofkoma, engleskog komunikacijskog regulatornog tela, pogazuju da ogromna većina dece u Velikoj Britaniji dobija telefon do 11. godine, s tim što posedovanje telefona u devetoj godini (44 odsto) raste kod dece sa 11 godina čak na 91 odsto.

U Sjedinjenim Državama, 37 odsto roditelja dece od devet do 11 godina kaže da njihova deca imaju pametne telefone.

I dok Evropski izveštaj o korišćenju digitalne tehnologije kod dece do osam godina kaže da kod ove grupe postoji „ograničen ili nikakav onlajn rizik" kada govorimo o štetnim efektima korišćenja smartfona - kao i aplikacija za pristup društvenim mrežama - u slučaju starije dece nemamo nikakav čvrst dokaz.

„Jedina osoba koja zaista može to da prosudi je obično neko im je veoma blizak", dodaje ona.

To praktično znači da bez obzira na to što govore dokazi, verovatno postoje i deca koja su pogođena korišćenjem društvenih mreža ili određenih aplikacija i zato je važno da roditelji budu spremni na to i da ponude podršku.