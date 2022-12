Roditeljstvo, porođaj i kilaža: Zašto se od novih majki očekuje da se brzo „vrate na staru liniju“

Sve to vreme je imala inkontinenciju.

Posle komplikovanog puta do dijagnoze koji je obuhvatao šest meseci čekanja na uput za fizioterapeuta, Oukli je dijagnostikovana prolapsa bešike, rektokele i materice - gde karlični ograni ne drže pravilno na sopstvenom mestu oslabljeno karlično dno i ispadaju iz normalnog položaja.

A čak i u odsustvu konkretne trudnoće ili povreda prilikom porođaja, drastične fiziološke promene koje se dešavaju - od hormona koji govore telu da zadržava naslage masti, preko pritiska na karlično dno, do hranljivih materija koje se preusmeravaju na fetus ili novorođenčeE koje sisa - znače da treba vremena za oporavak i zaceljenje.

To može da ostavi traga i na mentalno i fizičko zdravlje u jednom od najranjivijih, najburnijih emocionalnih perioda života lišenom sna.

Neizbežne promene

To je transformacija nečijeg života, mentaliteta, pa čak i identiteta.

Za mnoge žene, to je verovatno prvi put da su do kraja odgovorne za jedno malo i ranjivo ljudsko biće - kojem su skoro neprestano potrebne.

To bi takođe mogao da bude prvi put da ne rade ili da finansijski zavise od partnera.

Pogotovo u zemljama bez odgovarajućeg roditeljskog odsustva ili podrške nezi deteta, one bi mogle da budu izložene i finansijskom stresu.

To rade često da bi izbegle 'kaznu za majčinstvo', prema kojoj žene budu oštećene za platu i mogućnost napredovanja na poslu.

I sve uprkos tome što je dobro poznato da kad postanete roditelj to ne samo da utiče na prioritete ljudi (i čini da se stvari kao što su, na primer, kasno ostajanje na poslu mnogo teže podnosi), već se i menja mozak.

Sve se to dešava, naravno, u vreme kad su žene iscrpljenije nego što su ikad bile.

One se fizički oporavljaju od trudnoće i porođaja, a više od četvrtine njih ima problema sa mentalnim zdravljem kao što su postporođajna depresija ili PTSP uzrokovan porođajem.

Mnoge kulture, naročito one na Zapadu, vrše ogroman pritisak na žene posle porođaja da izgledaju kao da se trudnoća, porođaj i majčinstvo nikad nisu ni desili - i to brzo.

To je „za mnoge neostvariva realnost", kaže ona, a opet žene i dalje primaju k srcu ovaj pritisak - i ponekad guraju sopstveno telo do same ivice na vrlo opasne načine.