Kina i korona virus: Gušenje protesta, državni cenzori rade punom parom

Pre 1 sata

Sve duži spisak zabranjenih reči

Na toj društvenoj mreži je do skoro bilo desetine miliona rezultata ako biste pretraživali te reči, ali sada ih je nekoliko stotina.

Shodno tome, došlo je do pokušaja velikih razmera da se platforme poput Tvitera preplave pornografskim i kladioničarskim sadržajem pomoću heštegove #Urumći i #Šangaj, kako bi se ljudi sprečili da pronađu snimke protesta.

Tokom protesta u Honkongu 2019, Tviter, Fejsbuk i Jutjub saopštili su da je kineska vlada sprovela koordinisanu akciju da širi dezinformacije na njihovim kanalima, što je dovelo do uklanjanja stotina naloga i postova.

„Okrivićemo strance"

Kineska državna televizija CCTV trudi se da ne prikazuje krupne kadrove gledalaca kako se ne bi jasno videlo da nemaju prekrivena lica.in its own coverage.