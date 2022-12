Svetsko prvenstvo u fudbalu 2022: Niklas Filkrig - nemački fudbalski Roki Balboa

A to bi za četvorostuke svetske šampione bilo ravno katastrofi.

Filkrigov put do statusa nemačkoj heroja na Mundijalu je bio dugačak i neverovatan.

Prvi nastup za Nemačku upisao je baš uoči Mundijala - bio je to prijateljski duel sa Omanom.

„Njegova supruga zove se Lisa, a on se motiviše puštajući numeru 'Eye of the Tiger'.