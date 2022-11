Vil Smit, Kris Rok i Oskar 2022: „Razumem koliko je šamar bio šokantan"

„Bila je to užasna noć", rekao je Smit.

Objasnio je da to ne opravdava njegovo ponašanje, koje je u tom trenutku bilo problematično.

'Razumem koliko je to bilo šokantno'

„Razumem koliko je to bilo šokantno za ljude... Pukao sam. To je bio bes koji sam dugo držao u sebi",

„Vratili smo se kući, a on me je čekao da me vidi i pozdravi pred spavanje. Sedeo mi je u krilu i pitao: 'Zašto si udario tog čoveka, ujače?'