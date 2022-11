Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Zašto je Lionel Mesi sada pravi vođa Argentine

Sada mora da pobedi Poljsku da bi to ostvarila.

Znamo da će biti teško da doguramo daleko na ovom turniru, ali bar možemo ponovo da sanjamo sa ovim argentinskim timom - i to zbog njega, Mesija.

Znam koliko mu znači ovo Svetsko prvenstvo

Od kada sam ga prvi put video da dodiruje loptu na prvom treningu kada smo bili u reprezentaciji do 20 godina, znao sam da će biti veoma poseban igrač.

Naravno, čuli smo za Mesija u Barseloni pre nego što smo ga upoznali, ali bio je to prvi put da je došao da igra za Argentinu.

Došao je sa nama na Svetsko prvenstvo do 20 godina u Holandiji 2005. kada je imao 17 godina.

Osim što su osvojili Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina 2005, Zabaleta i Mesi su zajedno sa Argentinom osvojili olimpijsko zlato u Pekingu 2008.

I ja sam kao mlad napustio Argentinu da bih napredovao u karijeri - većina naših igrača to čini - i znam koliko mi je bilo teško da se prilagodim.

Ali imao sam 20 godina kada sam došao u Sevilju, a on je bio samo dečak.

Uvek je isto: Mesi mora da osvoji Svetsko prvenstvo

Za neke ljude i za deo medija u Argentini, dolazak do finala nije dovoljan.

Bilo je dosta kritika na račun Mesija jer nismo osvojili ono što je osvajao sa Barselonom u to vreme.

Osvojili smo ga pobedivši Brazil na Marakani, što je bilo nešto posebno, i razgalilo me kad sam video da svi trče ka Mesiju da ga zagrle.

Slavlje Argentinaca posle osvajanja Kopa Amerika 2021. godine - bio je to prvi Mesijev trofej sa reprezentacijom, u njegovoj 34. godini

Šta se promenilo? Mesi je sazreo

Bilo je potpuno drugačije 2014. kada sam bio sa njim u reprezentaciji Argentine koja je stigla do finala u Brazilu.

On je vodio tim i to mu je prijalo.

To je zaista dobar znak jer znači da postoji isto zajedništvo, a takođe i da je srećan.

On je bio veoma glasan u svlačionici, pripremajući nas pre utakmica.

Sada to Mesi radi sam.

On nije samo naš najbolji igrač, on je pravi vođa tima, što je i selektor Lionel Skaloni mnogo puta rekao, i on će im i na taj način pomoći da prođu ovaj težak početak, a ne samo golovima.