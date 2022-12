Ženska prava: Da li su žene sve ljuće

Zašto je to tako?

Ali ovo nije ličilo ni na šta što je do tada osetila.

Bilo je to usred pandemije i bilo joj je već svega preko glave.

Taša, hipnoterapeutkinja i lajfkouč, od tada je počela da okuplja žene iz čitavog sveta preko zuma da bi razgovarale o svemu što ume da ih razbesni i da potom izbace to iz sebe krikom.

A do posebnog razmimoilaženja došlo je u vreme pandemije.

To ne iznenađuje Saru Harmon, terapeutkinju iz SAD.

Kao posledica toga, smanjile su radne sate. To je bio slučaj čak i kada su one bile te koje zarađuju više u porodici.

Psihijatarka doktorka Lakšmi Vidžajakumar veruje da je to posledica tenzije koja se javila kako je više žena u tim zemljama postalo obrazovano, zaposleno i ekonomski samostalno.

„Možete jasno videti kako se muškarci opuštaju, odlaze u čajdžinicu, puše cigarete. Dok žene vidite kako žure na autobus ili na železničku stanicu. Razmišljaju o tome šta će kuvati. Mnoge žene počinju da seckaju povrće na putu do kuće još u vozu."

U prošlosti, kaže ona, nije se smatralo primerenim za žene da kažu da su besne, ali to se sada polako menja.

Pre 2020. godine, dolazilo je do sporog napretka što se tiče ženskog učešća u radnoj snazi, prema Žanet Azkoni, data naučnici iz UN Žene.

Ali 2020. godine on je bio zaustavljen.

Napredak za žene?

„A to ima mnogo veze sa očekivanjima da se radi neumorno. I bez ikakve vrste legitimnih granica.

U SAD se mnogo pisalo o teretu pandemije koji osećaju žene, ali Galupovi rezultati ne ukazuju na to da su žene tamo ljuće od muškaraca.

To važi i za druge zemlje.

„Na neki način to dovodi do promena. I one koriste svoj bes da ih postignu", kaže ona.