Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Selektor Brazila kaže da se neće izviniti zbog plesa posle golova, Dalić ne želi da ponovi greške Srbije

Pre 1 sata

„Neću da komentarišem one koji ne poznaju brazilsku istoriju i kulturu kao mi", rekao je on.

„Ima mnogo dece koja plešu, jer to je brazilska kultura kada se postigne gol. To nije nepoštovanje prema bilo kome drugom - to je ono što radimo, to smo mi.