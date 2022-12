Hari i Megan na Netfliksu: „Žrtvovao sam sve da bih bio sa ženom“

Hari je ispričao da su neki članovi porodice smatrali da je negativan tretman u medijima „ritual inicijacije", ali on je na to rekao: „Ali razlika je u rasnom momentu."

„Tako da je to bila neka vrsta rituala inicijacije, a neki članovi porodice su smatrali: 'Moja žena je morala da prođe kroz to, zašto bi tvoja devojka dobila drugačiji tretman? Zašto bi ti trebalo da imaš specijalan tretman? Zašto bi ona morala da bude zaštićena?'

On kaže da postoji „ogromna količina nesvesne predrasude" u kraljevskoj porodici, dodavši: „Niko tu zapravo nije kriv. Ali jednom kad se ukaže na to, ili prepoznaš to u sebi, onda moraš to da ispraviš."