Zdravlje i retke bolesti: Selin Dion odlaže turneju zbog neizlečivog Sindroma ukočene osobe

Pre 47 minuta

„Boli me što danas moram da vam kažem da to znači da neću biti spremna da organizujem turneju po Evropi u februaru".

Pevačka diva, čija je balada My Heart Will Go On sa saundtreka za film Titanik osvojila Oskara za najbolju pesmu, rekla je 2014. godine da karijeru privremeno pauzira jer se njen suprug Rene Anđelil bori sa rakom.