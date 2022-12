Amerika, poznati i zdravlje: Glumica Selma Bler kaže da joj je multipla skleroza uništila karijeru

Pre 28 minuta

Njeni neobjašnjivi problemi sa zdravljem doveli su do mnogo godina neraspoloženja, ali je ona to krila.

„Bilo me je sramota i brinula sam se da više neću dobiti posao."

„Govorili bi: 'U redu, kakvu ste to traumu imali?'. 'Zaista mislimo da je ovo psihosomatski.' Ali bez ikakvih pravih neuroloških testova."

„Bilo je to olakšanje. Osetila sam blagu paniku, zapitala sam se gde ću skupiti dovoljno energije da se izborim sa svim ovim?

„Bilo je to fantastično i utešno, samo znati da postoji čitava zajednica hroničnih bolesnika ili pacijenata koji boluju od multiple skleroze."

Autor fotografije, Selma Blair / Mean Baby

„Zahvalna sam svojim srećnim zvezdama za to, zato što su one bile osobe kojima sam se obratila kad mi je bila potrebna podrška, a one su mi se našle kad je trebalo."