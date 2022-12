Svetsko prvenstvo u fudbalu 2022: Tajna borba selektora Holadije Luja van Gala sa rakom

Pre 36 minuta

Van Gal je 1994. izgubio prvu ženu, Fernandu, koju je ova opaka bolest odnela kada je imala 39 godina, a imajući u vidu sa čim se ovaj 71-godišnjak suočio u pripremama za holandsko učešće u Kataru, gde je njegova ekipa stigla do četvrt finala i duela sa Argentinom , biće to značajan trenutak.

'Nisam želeo da kažem mojim igračima'

On je sin prodavca, vaspitan kao katolik i nekada je radio kao nastavnik fizičkog.

Sa 71, on je treći najstariji menadžer na Svetskom prvenstvu, lider je i očinska figura holandskih igrača u Kataru.

„U bolnici sam dobio poseban tretman. Dozvoljeno mi je da uđem na zadnja vrata i odmah prebačen u drugu sobu", dodao je on.

„Nisam želeo da to kažem svojim igračima jer je to moglo da utiče na njihov učinak.

'Imamo mnogo poštovanja za njega'

„Naravno da nam je u mislima. Nismo znali od prvog trenutka. On je učinio sve što je mogao da to sakrije od nas", rekao je holandski defanzivac Dejli Blind za BBC Sport.

„Imamo toliko poštovanja prema tome kako se trenutno nosi sa ovom bolešću. Ali on je oštar kao i obično. On je Luj van Gal i nikada se neće promeniti. Ono što vidite, to ćete i dobiti."