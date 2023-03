Abortus i žene: Poseta crnom tržištu pilula za pobačaj u Hondurasu

Pre 1 sata

Pilula za jutro posle je bila zabranjena od 2009. sve do nedavno, a sada je dostupna ženama samo koje su pretrpele silovanje.

Abortus ostaje kažnjiv sa i do šest godina zatvora, čak i u slučajevima silovanja ili incesta.

Jedne večeri smo pratili Hozea do apoteke, gde je trebalo da pokupi lek za klijenta.

Najviše što je naplatio bilo je 7.000 lempira (oko 270 evra), mada ume da spusti cenu i do 1.500 (60 evra).

Prodaje i pilule za jutro posle, ali da za to ima manje zainteresovanih.

U Tegusigalpi postoji apoteka koja je poznata po tome da ilegalno prodaje ovu pilulu, kaže on, a mi smo to potvrdili otišavši tamo i kupivši je za 230 lempira (oko 9 evra).

Kad ga suočimo s tim, on kaže da zna da je to što radi protivzakonito i priznaje da nije medicinski obučen za ovaj posao.

Ali on dodaje da obezbeđuje traženu uslugu i navodi imena nekih svojih klijenata visokog profila.

Njegove mušterije mu veruju, dodaje on, a nekad mu čak traže da im sam ubaci pilulu.

„Budući da moraju da uzmu dve tabele oralno i dve vaginalno, više vole da im to uradi neko ko zna kako se to radi - zamole me za uslugu", priča Hoze.