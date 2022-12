Svetsko fudbalsko prvenstvo: Dosije golmani - kako su Livaković i Bono u Kataru oduševili svet

„Pa šta ima veze? Šta, ti ne smeš pogrešiti? Svi prave greške. Moj je osećaj da se ti bojiš pogrešiti, to je tvoj problem. Pa ko to ne greši, molim te? Reci mi jednoga", kaže mu Modrić .

„Slušaj, ti si golmančina, to moraš da znaš. Ti znaš to?"

Uz Livakovića, jedan je od golmanskih hitova Mundijala u Kataru je i Jasin Bunu - zvani Bono - iz Maroka, prve afričke reprezentacije u istoriji koja je stigla do polufinala Svetskog prvenstva.

Na čitavom turniru je primio samo jedan gol i to slučajno, kada je njegovu mrežu zatresao - njegov saigrač.

Deda, tihi golman i Helena: Slučaj Livaković

„Golmanska situacija je specifična - oni su sami", čuje se Modrićev glas u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji „Kapiteni", baš u trenutku kada Livaković dolazi do njega.

„Ne bih ti ovo pričao da me boli ona stvar za tebe, ali ja kod tebe ne vidim napredak u reprezentaciji", kaže Modrić, dok Livaković pomno sluša.

Jer on je „golmančina", kako ga je Modrić nazvao.

Mediji o Livakoviću uglavnom pišu kao o povučenom i skromnom momku i on retko priča o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom.

Jedan od retkih takvih intervjua on i njegova supruga Helena dali su 2020. za zagrebački „Jutarnji".

„Dominik me je posebno očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit", rekla je Helena, tada i dalje Livakovićeva devojka i studentkinja Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

„Što se rutine tiče, uvek se pomolim pokojnim dedama da mi pomognu... To je nešto moje, intimno", naveo je.

„Više puta mu šaljem poruke, a on me najčešće zove i kaže 'Deda, pa zašto mi šaljete poruke, nazovite me'", izjavio je Nježić 2021. za Večernji list.