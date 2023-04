Književnost i Dona Tart: „Tajna istorija” - roman o misterioznom ubistvu koje nas uzbuđuje već tri decenije

Ali zapravo, pisanje me je osvojilo. Toliko je lepo i precizno napisana.

Život u studentskom domu

„Mogao je i neko drugi da napiše sličan zaplet sa likovim koji su zasnovani na ljudima koji vole klasične nauke i to bi verovatno bilo sasvim dobro, ali jasno je iz perspektive klasičara da ona nije slučajno čitala Euripidove Bahke , već je proučavala ovo delo i cenila ono što je o njemu napisano."

Studenti kasnije izvode svoju verziju bahanalija u šumi - biće to noć velikog bančenja, opijenosti i, konačno, ubistva.

I dok su Bakhe najočiglednija referenca, u romanu Done Tart postoje i mnoge druge, složenije, uglavnom skrivene onima koji nisu poznavaoci klasičnih nauka, kaže Hodžkinson.

„Ironija je što su time stvoreni spoljni i unutrašnji krugovi čitalaca, poput unutrašnjih i spoljnih krugova između studenata klasičnih nauka i onih koji to ne studiraju," kaže on.

„Neki čitaoci će moći da cene mnogo više aluzija i slojeva u knjizi, pošto su svesni da su privilegovani; međutim, to je takođe i nelagodna pozicija, pošto time čitaoci postaju poput Henrija ili nekog drugog člana ekskluzivne klike klasičara."

Popularna ekipa

Godine 2019. novinarka Lili Anolik napisala je istoriju na osnovu usmenih predanja o vremenu koje su tri buduće književne zvezde provela na Benington koledžu osamdesetih, objavljenu u magazinu Eskvajer, od čega je kasnije nastao i 14-estodelni podkast Bilo jednom na Benington koledžu (Once Upon A Time… At Bennington College).