Rusija i Ukrajina: Na čijoj je strani Ukrajinska pravoslavna crkva u ratnom sukobu i zašto je pretresaju tajne službe

Pre 39 minuta

BBC objašnjava šta se sada događa u crkvenom životu Ukrajine, zašto to privlači pažnju države i kome će pripasti jedna od glavnih pravoslavnih svetinja - Kijevsko-pečerska lavra.

U potrazi za ćelijama „ruskog sveta"

Optužbe su „od klasičih agenata za prikupljanje detaljnih informacija do običnih izviđača pri artiljerijskim jedinicama koji monitorišu i koriguju artiljerijsku paljbu u mantijama".

Prema verziji USB, posle ruske invazije, on je navodno podržavao akcije Kremlja i na svoju internet stranicu postavljao publikacije „koje su podsticale međukonfesionalni sukob".

On je odmah negirao optužbe, rekavši da mu je podmetnut zahtev za ruski pasoš koji su navodno pronašle snage bezbednosti.

Ukrajinska služba bezbednosti nije potvrdila autentičnost fotografija, ali protivnicima UPC to nije ni bilo potrebno, na društvenim mrežama su odmah osudili „moskovske popove" za razvrat.

„Što bude jači pritisak na crkvu uz pomoć sličnih metoda, to će ona moćnije konsolidovati vernike, sveštenstvo i episkopiju", kaže mitropolit Kliment.

On kaže da u episkopiji crkve vladaju šok i zbunjenost: svaki episkop očekuje da službenici ukrajinskih snaga bezbednosti mogu da im pokucaju na vrata u bilo kom trenutku.

„Delimična aneksija"

Ukrajinska pravoslavna crkva sada ne održava nikakve veze sa RPC, kaže mitropolit Kliment za BBC, dodajući: „Za to nema nikakvih mogućnosti, a nema ni potrebe".

UPC sebe može da smatra nezavisnom, ali za pravoslavni svet to je samo skup episkopa Ruske crkve koji služe na teritoriji Ukrajine, objasnio je za BBC još u maju izvor iz Carigradske patrijaršije.

Međutim, to je izostalo.

Zelenski se približio crkvi

Formiranje PCU, Porošenko nazvao je jednim od najznačajnijih dostignuća svog predsedničkog mandata i to je obilato koristio u predizbornoj kampanji.

Novi šef glavne ukrajinske obaveštajne službe - do sada sa prefiksom „vršilac dužnosti" - postao je karijerni obaveštajac Vasilij Maljuk.

„Naravno da je inteziviranje rada u pravcu UPC povezano sa smenom rukovodstva Ukrajinske službe bezbednosti, i naravno da se to ne radi bez saglasnosti najvišeg rukovodstva države.

„Ukoliko sveštenik tokom propovedi govori da 'Ukrajina ne postoji, da nema rata, a da je Rusija došla da nas oslobodi', to više nije crkveno pitanje, već pitanje nacionalne bezbednosti.

I imenovao je osobu koju je pozvao da mu postane vodič u do sada nepoznati svet međupravoslavnih odnosa u Ukrajini.

„Mislim da on već sada shvata da su tomos i autokefalnost PCU bili veliki proboj... On shvata da je PCU, crkva koja uvek podržava državu", istakao je novi glavni neformalni savetnik Zelenskog za verska pitanja.

Prinudni susedi

On odbija da komentariše političke odluke, poput one o poziciji vršioca dužnosti šefa USB u vezi sa UPC ili to što je Vladimir Zelenski našao novog savetnika za verska pitanja.