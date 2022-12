Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Ovo će se pamtiti kao Mesijev Mundijal

Pre 14 minuta

Čarobnjak iz Rozarija je prošao po levoj strani, promešao odbranu Hrvatske i iako je izgledalo kao da je u klopci, da će ga zaustaviti do tada odlični Joško Gvardiol, čija vrednost je procenjena na 80 miliona evra, to se nije desilo.

Mesi ili Maradona?

„Kakva bi to priča bila da Argentina osvoji Svetsko prvenstvo. Da li bi to stavilo tačku na debatu o Mesiju ili Maradoni?

„Rekli smo da ako Mesi osvoji Svetsko prvenstvo, to bi morao da bude on. To je bila razlika u prošlosti, to je bila tačka razdvajanja - Maradona je bio svetski prvak.