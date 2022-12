Arheologija, istorija i Amerika: Pitanje staro 120 godina: Čemu služe ruke t-reksa

Bilo je to u avgustu 1902. godine i Barnam Braun je poveo tim paleontologa u neobični, valoviti krajolik Montane.

Uzorak je sklonjen u muzejski podrum, ali je on smatrao da je mogao odmah da bude bačen.

Ovo je bio tiranosaurus reks - prvi do tada otkriveni.

U pismu Ozbornu, Braun je napisao: „Nema nikakve sumnje da je ovo do sada otkriće od velikog naučnog značaja."

On nije ni sanjao da je to zapravo otkriće veka - otkriće koje će preobraziti naše shvatanje dinosaurusa i probuditi interesovanje javnosti za ova drevna stvorenja.

Skelet t-reksa nije imao sve prste i obe podlaktice, koje su na ranim portretima nacrtane uz pomoć iznenađujuće preciznog nagađanja - pokrenuvši spekulacije da one ne mogu biti baš toliko kratke.

Danas je t-reks skoro jednako slavan po zakržljalim ručicama kao i po ogromnim zubima - one su toliko neproporcionalne da izgledaju kao da su iščupane nekoj drugoj vrsti i prosto nalepljene ovoj, kao nekakva posveta urnebesnim brljotinama sa sastavljanjem kostiju iz 19. veka (kao onaj put kad su leđne pločice stegosaurusa dodate na njegov rep).

„Pogledali biste njegove ruke i rekli biste, pa ovo je smešno. One se suviše razlikuju od bilo čega što postoji danas, u čemu je njihova svrha", kaže L.Dž. Krumenaker, paleontolog sa Državnog univerziteta u Ajdahu.

Sa rukama dugim svega 0,9 metara na jedinki visokoj 13,7 metara, ti sićušni udovi ovog zastrašujućeg mesoždera izvor su žestokih spekulacija otkako su otkriveni - uprkos višedecenijskim proučavanjima, do dana današnjeg niko nema pojma čemu one zapravo služe.

Bio je to neobično savršen primerak, a njegova velelepna figura krasi Američki prirodnjački muzej do današnjih dana.

Mnoga nagađanja su bila zasnovana na njegovom rođaku gorgosaurusu, još jednom tiranosaurusu koji je takođe harao Severnom Amerikom tokom poznog perioda Krede, pre oko 66 do 101 milion godina.

Vankel nije imala vremena da toga dana izvuče otkriće, ali nije zaboravila na njega - vratila se mesec dana kasnije i iskopala set dugih kostiju, koje je odvezla do Muzeja Stenovitih planina, stotinama kilometara na zapad.

Ubrzo su shvatili da to nisu obični fosili dinosaurusa - bile su to kosti ruku t-reksa, zajedno sa misterioznom donjom polovinom koja je toliko dugo nedostajala.

Bio je to „Venkel Reks", a njegovi prednji udovi bili su još manji nego što je bilo ko zamišljao.

Zakržljala mala zagonetka

U proteklom veku, naučnici su otkrili zapanjujuće detalje o mnogim aspektima života t-reksa - od njihovog sporog, nezgrapnog hoda dok su se probijali kroz močvarne šume zapada Severne Amerike, do njihove zlosrećne podložnosti bolesti koja se ranije među ljudima vezivala sa kraljeve - gihtu.

Do sada, namena dinosaurusovoh kratkih udova pokazala se neshvatljivom - ali nije da razni ljudi nisu pokušavali da je otkriju.

„Ali, stvari se nisu razvijale u tom pravcu", kaže on.

Umesto toga, kako je pronalaženo sve više i više jedinki - sada ih ima najmanje četrdeset - naučnici su potvrdili da sve imaju karakteristično male ruke i one uvek izgledaju prilično isto.

Sa telima teškim i do 7.031 kilograma - ekvivalentno težini velikog afričkog slona - možda im nije bilo lako da manevrišu iz položaja za odmaranje ili da ustanu na noge u slučaju da padnu.

„Morate da budete svesni da to pomaže tiranosaurusu samo u prvih pola metra. A potom on još ima nekih pet metara da se podigne od zemlje", kaže on.