Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Francuska imperija ne da tron - Grizman dirigovao, Trikolori stavili tačku na marokansku bajku

Antoan Grizman je prošao po desnoj strani i centrirao do Kilijana Mbapea, njegov šut blokirala je odbrana Maroka, lopta se odbila do Ernandeza koji je iz voleja poslao u mrežu, između dva protivnička defanzivca na gol-liniji.

Aktuelni šampion imao je više loptu, ali nije bilo većih prilika sve do 36. minuta.

Orelijen Čuameni je dobro prošao i dodao do Mbapea koji je šutirao, a loptu je pred golom izbacio Džavad El Jamik.

U nastavku akcije lopta je došla do Žirua koji je šutirao pored gola.

Ziješ je izveo korner, loptu je glavom izbio Žiru, ona se odbila do El Jamika koji je pokušao makazicama, ali je golman Loris dobro intervenisao i uz pomoć stative sačuvao mrežu.

Do kraja poluvremena marokanski fudbaleri su napadali ali nisu uspeli da izjednače.

Tiram je dodao do Mbapea, on se oslobodio protivnika i šutirao, loptu je zakačio i usporio jedan marokanski igrač, do nje je došao Muani kome nije bilo teško da sa nekoliko metara postigne svoj prvi gol za reprezentaciju.