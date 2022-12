Istorija, nacizam i Nemačka: Žene koje su probale Hitlerovu hranu

„Rekla sam 'hoćeš li to napisati? Jer ako nećeš, ja ću to napisati'", priseća se ona.

Sve to zvuči teško, ali predstava je zapravo komedija - iako se radi o crnom humoru.

„Gledala sam te mlade žene kako prave selfije, videla sam njihovu duboku posvećenost dobijanju pravih selfija, i sinulo mi je da su to iste devojke.

Ali stvar u životu za degustatorke je bila da, iako je svaki zalogaj bio pun opasnosti, to je takođe bilo neverovatno banalno i dosadno postojanje.

U poređenju sa iskustvima mnogih ljudi u ratu, bilo im je lako na jednom nivou - do 1944. mnogi ljudi su bili veoma gladni u Nemačkoj i dobijali su tri pristojna obroka dnevno.

Naravno, to su bili vegetarijanski obroci - Hitler je, sada je to već dobro poznato, izbegavao meso - a Volk je opisala ishranu sa povrćem, pirinčem, testeninom, rezancima i egzotičnim voćem, što je bila prava retkost u to vreme.