Svetsko fudbalsko prvenstvo i Mesi: Bio jednom jedan Leo, kakav Leo - strašan Leo

Pre 1 sata

Mesi je na Mundijalu osvojio jedini značajan trofej koji mu je do sada u karijeri izmicao i definitivno stao uz rame slavnom zemljaku Dijegu Armandu Maradoni.

Kako je sve počelo?

Autor fotografije, Matías Baglietto/NurPhoto via Getty Images

„Pošto sam bio najmlađi, nije bilo kategorije za mene, ali jedan od dečaka nije došao, pa je baka rekla treneru da me pusti da igram.

„On joj je odgovorio 'Kako da ga pustim kad je tako mali?'. Ipak, baka je insistirala, a pošto su je svi u klubu voleli, pustili su me na teren", ispričao je Mesi za argentinski dnevnik Ole u maju 2021 .

Do tog trenutka, on je već pet godina trenirao u Njuels Old Bojsima, jednom od dva fudbalska velikana iz Rozarija i postigao je skoro 500 golova u mlađim kategorijama.