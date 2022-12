Amerika i seksualno nasilje: Producent Harvi Vajnstin proglašen krivim za silovanje i napad

Vajnstin je u ponedeljak proglašen krivim za silovanje i dva seksualna napada žene koja je tokom suđenja nazivana Džejn Do 1, kako bi se zaštitio njen identitet.

Porota nije mogla da se usaglasi oko presude po optužbama Dženifer Sibel Njusom, supruge guvernera Kalifornije Gavina Njusoma, i žene poznate kao Džejn Do 2, pa je naređeno ponovno suđenje po tačkama optužnice koje se odnose na ova dva slučaja.

Oslobođen je optužbi za seksualno zlostavljanje žene poznate kao Džejn Do 3.

Vajnstin je osuđen za silovanje Džejn Do 1, manekenke rođene u Rusiji.

„Harvi Vajnstin je zauvek uništio deo mene te noći 2013. godine i to nikada neću dobiti nazad.

„Suđenje je bilo brutalno i Vajnstinovi advokati su me proveli kroz pakao na klupi za svedoke, ali sam znala da moram da izdržim do kraja, i to sam uradila", navela je ona posle presude.