Rusija i Ukrajina: Kako grupa Vagner i dalje regrutuje zatvorenike za rat u Ukrajini

Pre 1 sata

„Ne razmenjujte ga"

- Ne, ne želim, zato što bi me odmah ubili.

- Zašto to kažeš?

- Moja jedina šansa je u sledećem životu, to je sve .

- Nema drugih šansi. Molim vas… Ako se vratim, to je za mene kraj…

„Plačemo već dva dana. Pisala sam kaznenoj koloniji, pokušavala sam da ih zovem, ali niko se ne javlja… Dobro je da je živ, ali on će biti predat i ubijen - sigurno će ga ubiti. Možda je moguće pisati im povodom toga? Da ga ne razmene", priča ona.

„Rane od šrapnela i udarac u glavu"

Sevaljnev je stigao do čina komandanta puka u Vagneru i čak je bio odlikovan za uspešno probijanje kroz obruč, ali kad je bio ranjen i završio u bolnici, njegovi bivši potčinjeni su dezertirali sa sopstvenih položaja.

Dan posle je dodao: „Nužin je izdao sopstven narod, drugove, izdao ih je svesno. On nije zarobljen niti se predao, već je planirao vlastito bekstvo. Nužin je izdajnik."

Pogubljen pred kamerama

„Skoro svaki peti. 150 ljudi od oko 800. Zatvorenici su ovde u zatvoru prvi put", objašnjava on.

„Skoro niko od njih nema duge kazne. Neki kažu da to rade 'samo iz zabave' (čovek sa dvoipogodišnjom kaznom), ili da im je 'dosta svega' (trogodišnja kazna) ili da će 'možda imati sreće' (7 godina)."

„Nisam čak ni izvršio zločin do kraja… ali, u svakom slučaju, to nije tema našeg razgovora. Regruteri su dolazili već jednom ranije", kaže on.