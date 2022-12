Korona virus i Kini: Zašto se prave redovi pred krematorijumima

Pre 48 minuta

„Desetak do dvadesetak ljudi stajalo je ispred i čekalo dok su službenici izvozili kovčege na točkovima i prozivali imena pokojnika", rekao je Kang za BBC iz Pekinga.

On je razgovarao sa službenicima pogrebnog preduzeća, koji su rekli da su primetili porast prometa.

„Jedan od njih je konkretno rekao da su procenili da se tamo spaljuje od 50 do 100 ljudi dnevno, za razliku od svega nekoliko desetina u normalnim danima", kaže Kang.

Od severoistoka do jugozapada zemlje, novinska agencija AFP izveštavala je da radnici krematorijuma imaju poteškoća da izađu na kraj sa porastom broja umrlih.

Oko 700 kilometara severoistočno od Pekinga, u gradu Šenjangu, jedan radnik pogrebnog preduzeća rekao je da tela pokojnika ostaju nesahranjena i do pet dana.

Krematorijumi su „apsolutno prepuni", kaže on.

Šta se dešava u krematorijumima širom Kine?

Porast broja slučajeva

„Razgovarao sam sa par rođaka ljudi koji su rekli da su ovi umrli nakon što su njihovi rođaci bili pozitivni na testu za kovid. To je zanimljivo, zato što u zvaničnoj statistici smrti u to vreme nije bilo prijavljenih smrti od kovida. To ume da bude nezgodno zbog načina na koji Kina broji mrtve od kovida", kaže Kang.