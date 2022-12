Holivud: Hju Džekmen o problemima sa mentalnim zdravljem: „Shvatio koliko ranjiv mogu da budem"

Pre 1 sata

On glumi uspešnog advokata sa sinom tinejdžerom (Zen Mekgrat) iz prethodnog braka koji pati od depresije.

„Zamislio sam šta bi mi moj otac rekao i on bi kazao: 'Idi da radiš'."

„Ovo je prvi put da sam video tako nešto na filmu", kaže Džekmen, „a ljudi su to koristili i bilo im je potrebno."

„Ali mislim da je to svakako signal od poslodavca da treba da nam bude jasno da je staranje o kompletnoj osobi, ne samo da je ona plaćena, već staranje o njenom blagostanju u svim oblicima, veoma, veoma važna stvar."

Pribor „Čitava slika" nudi smernice i savete za pomoć pri mentalnom zdravlju i zdravlju uopšte na snimanju pred i u post-produkciji, i, do sada, priboj je počelo da koristi 35 produkcija.

On kaže: „Postoji zaista velika rupa u znanju i neinformisanost i sramota kad je u pitanju ova tema i mislim da moramo nešto da uradimo da bismo se time pozabavili, i to veoma, veoma brzo."

Dejvid Runi iz Holivud reportera rekao je da je to „depresivan film o depresiji , dok ga je Kevin Mar iz Tajmsa odbacio kao „mučno predvidljivu koještariju o porodičnim vrednostima."

To se dogodilo u trenutku kada su neki počeli da dovode u pitanje budućnost rodno podeljenih glumačkih kategorija na dodelama nagrada.

Priznajući da time „možda sebi puca u stopalo", jer bi se njegove vlastite šanse da dobije nagradu prepolovile da postoji samo jedna nebinarna glumačka kategorija umesto dve za najbolju mušku i žensku ulogu, on dodaje: „Kakva god mešavina bila, možda bi trebalo da samo odbacimo sve te kategorije koju su polarizujuće i nepotrebne."

A Džekmen nam pruža fascinantan uvid u to kako ser Entoni nastavlja da radi posle više od šest decenija provedenih na velikom ekranu.

„Snimao je samo jedan dan. Proveo je šest meseci dopisujući se sa režiserom Florijanom po čitav dan. Florijan mi je rekao: 'Dobio sam onoliko mejlova za ovu jednu scenu u filmu kao što sam dobio za čitavog Oca, gde je on u svakoj sceni'. On sve shvata veoma ozbiljno."

„A on je rekao: 'Oh da, imam sve što mi treba, ali mislim da mu nedostaje gluma. Nije glumio 18 meseci. Mislim da mu nedostaje, želeo je još jednom da proba.'"

„Uvek tražim nešto što još nisam radio, što me stavlja na probu, što me plaši", kaže Džekmen.

„I uzgred, dok sam radio Vulverina, i to me je uvek plašilo. To je takođe milionima kilometara udaljeno od onoga ko sam ja."