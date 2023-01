Životinje i ljudi: Zbog čega bez mnogo razmišljanja ubijamo paukove

Pre 41 minuta

Na kraju je moje putovanje bilo završeno u bašti u kojoj me je čekao pravi šok.

Ljudi, naravno, rutinski ubijaju životinje kad god im se to svidi - mnoge aktivnosti, od vođenja farme do laboratorijskih eksperimenata, ne bi bile moguće van ove neprijatne stvarnosti.

Kompleksni oblik života

Najstariji poznati pauk na planeti - poznat i kao Broj 16 - živeo je do poštovanja vredne 43. godine.

I to na samo jednom mestu, u jazbini u rezervatu Severne Bungule, u blizini Tamina u jugozapadnoj Australiji.

A ako nam je potreban još neki razlog da razmotrimo kako je život paukova dragocen, imamo i činjenicu da je - baš kao i u slučaju svih današnjih životinja - svaki pojedinačni arahnid proizvod neprekinutog naslednog niza koji se proteže sve do pojave prvog života na planeti pre 3,8 milijardi godina.

„Svima govorim kako su pauci neka vrsta savršene evolucione oluje - ili da su barem jedna od sličnih vrsta, a ako bi trebalo da izaberemo i takvog insekta, onda bi to bile stenice", kaže Lokvud, profesor prirodnih i humanističkih nauka na Univerzitetu Vajoming i autor knjige Prokuženi um: Strah, mržnja i ljubav ljudi prema insektima .

Drevni neprijatelj

Jedno od mogućih objašnjenja je njihova vanzemaljska pojava i nerazuman broj očiju - do 12 - previše nogu i „nevidljivi" očnjaci (na izvlačenje).

Ova kombinacija je, u stvari, toliko efektna u smanjivanju empatije, da je to postao klasičan način za podsticanje mržnje prema neprijatelju ili pojačavanju ksenofobije u svrhe ratne propagande - a paukovi se često koriste u ove svrhe simultano.

Gubitak kontrole

„Samo se pojavljuju iz naših drvenih podova i sličnih mesta. I tako dolazimo do tog osećaja, mislim da je to ispravan osećaj, da ipak ne uspevamo da kontrolišemo sve na ovom svetu", kaže on.