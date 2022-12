Muzika i praznici: Od 'White Christmas' do Srećna vam ova godina nova, pesme koje se i dalje slušaju

Pre 56 minuta

Autor fotografije, Bettmann/Getty Images Potpis ispod fotografije, Frenk Sinatra, Bing Krozbi i Din Martin

,,I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know..."

Svirao je orkestar, dok je prostorijom odzvanjao smireni muški glas.

Publika je ljubazno aplaudirala.

Bilo je to 1941. godine u Americi.

Božić je te godine bio sve samo ne ,,veseli i vedar dan" kao u pesmi koju je prvi put izveo američki glumac Bing Krozbi.

Umesto „zvona saonica u snegu" zveckalo je oružje, jer se samo 18 dana ranije desio napad na američku luku Perl Harbor u Drugom svetskom ratu.

Kasnije će postati jedna od popularnijih prazničnih pesama sa najvećim brojem obrada.

U godinama koje su usledile pojaviće se mnoštvo pesama sa božićnom i novogodišnjom tematikom, koje i posle toliko godina čim padne prvi sneg odzvanjaju sa radio stanica.

A mnoge su i dalje u vrhu muzičkih top listi.

'White Christmas'

Kako je nastala pesma koju su obradile mnoge velike zvezde poput Frenka Sinatre, Vila Nelsona, Boba Dilana, Elvisa Prislija i mnogih drugih?

Ideja Irvinga Berlina, američkog tekstopisca je prvobitno bila da napiše tekst za pozorišnu predstavu, ali je kasnije iskoristio za muziku u filmu Holidej In.

Ušetao je u kancelariju 1940. i ispostaviće se pomalo proročki rekao sekretarici:

„Želim da prekucaš pesmu koju sam napisao tokom vikenda. Ne samo da je to najbolja pesma koju sam ikada napisao, to je najbolja pesma koju je iko ikada napisao."

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, singl je prodat u više od 50 miliona primeraka širom sveta.

Pesmu je prvi put uživo otpevao Bing Krozbi, ali će popularnost steći nekoliko godina kasnije.

Osam decenija kasnije pesma i njene mnogobrojne obrade i dalje se vrte po radio stanicama.

'Merry Xmas Everybody'

„Look to the future now, It's only just begun" - pevala je britanska grupa Slejd u BBC emisiji Top of the pops.

Pesma se pojavljuje u trenutku velike recesije u Britaniji, kada rudari, pekari i grobari štrajkuju sa ciljem da podigne moral u mračnim vremenima, kako je kasnije objasnio Nodi Holder, pevač grupe.

„Kao bend, prošli smo kroz nekoliko teških meseci i ovom pesmom smo želeli da ostavimo probleme iza nas i gledamo u budućnost", ispričao je Holder.

U emisiji se pojavljuje u roze sakou, iz koga viri žuta košulja i crveni džemper, sa dugom kosom i šiškama, u to vreme popularnom frizurom i poskakuje sa gitarom u ritmu muzike.

Skaču i ostali članovi benda.

U publici je omladina koja ga prati i maše njihovim slikama.

Sledi refren pesme, a on rukom poziva publiku da mu se priključi, kada se čuje njegovo jako r: „It's Chriiiiiistmassss! So here it is, Merry Christmas, Everybody's having fun"

Merry Xmas Everybody snimljena je na vrhu jednog njujorškog nebodera i to u leto 1973.

„Bio je to vreo dan. Da bismo dobili zvuk koji smo želeli, snimili smo u hodniku i pevali Merry Xmas Everybody usred vrelog leta. Amerikanci koji su se motali okolo su zurili na nas i misleći 'Ludi Englezi... mora da im se to činilo prilično glupim", izjavio je kasnije frontmen Holder.

Prodato je pola miliona primeraka pošto je pesma otišla u etar.

Gotovo pola veka kasnije, pesma i dalje nosi titulu jednog od najvećih božićnih hitova svih vremena.

Autor fotografije, Gijsbert Hanekroot/Redferns Potpis ispod fotografije, Grupa Slajd izvodi numeru Merry Xmas Everybody na jednom mnogobrojnih nastupa 1973.

'Last Christmas'

Jedna od najslušanijih božićnih pesama je i Last Christmas britanske grupe Vam.

Nastala je slučajno jedne noći 1984. dok su njeni članovi Džordž Majkl i Endrju Ridžli gledali fudbal.

„Džordž je na sat vremena otišao i kada se vratio, bio je uzbuđen kao da je otkrio je zlato.

„Otišli smo u njegovu staru sobu, gde smo kao klinci provodili sate snimajući radio emisije i džinglove, pustio je uvod i mamljivu i setnu melodiju refrena onoga što će biti Last Christmas", ispričao je tri decenije kasnije Endrju Ridžli.

Iako u samom nazivu sadrži reč Božić, numera nije o praznicima, već o momku kog muči neuzvraćena ljubav prema devojci koja ga je napustila.

Sliku zavejanih planina kojom počinje spot, zamenjuje krupni kadar Džordža Majkla, u poluotkopčanom crnom kaputu i šalu oko vrata,

Dok izlazi iz auta peva: „Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away

This year, to save me from tears, I'll give it to someone special..."

Pesma je ipak postala veliki božićni hit u Velikoj Britaniji, a objavljena je kao dobrotvorna ploča.

Sav iznos od prodaje išao je za pomoć gladnima u Etiopiji.

Uprkos popularnosti, prvi put se našla na prvom mestu britanske liste singlova tek 2021. - 36 godina pošto je prvi put objavljena.

Pevač Džordž Majkl preminuo je baš 25. decembra, kada se i proslavlja katolički Božić, tri godine ranije.

Autor fotografije, Steve Rapport/Getty Images

Nove godine zato dolaze, u pravi čas za nas

Godinu dana pre nego što će britanska grupa Vam objaviti singl Last Christmas u tadašnjoj Jugoslaviji, beogradski sastav U škripcu objavljuje prazničnu pesmu Nove godine.

U ulozi Deda Mraza, frontmen benda Milan Delčić Delča deli poklone po glavnoj pešačkoj ulici u Beogradu.

Sa džakom na ramenu poskakuje, prolaze ljudi, okupljaju se deca, uzimaju poklon, a on peva: „Tvoj Deda Mraz sam ja".

U sledećoj sceni je na krovu kombija, baca poklone i nastavlja: „Nove godine s nama dolaze".

Vesela melodija prati njegov glas dok poklone deli i majmunčićima iz zoo vrta.

„U ponoć biću tu, I ljubiću te tad, U ponoć poželi, Tvoj Deda Mraz sam ja, Nove godine zato dolaze, Nove godine, u pravi čas za nas."

Grupa U Škripcu nastala je 1980. pošto je nekoliko beogradskih mladića okupljenih oko jedne predstave shvatilo da je njihova sudbina muzika, a ne pozorište.

Objavili su šest albuma, a pored pesme Nove godine, neke od njihovih poznatih numera su i Izgleda da mi smo sami, Siđi do reke, Kao u boji.

Grupa prestaje da postoji 1992. što se poklapa i sa raspadom Jugoslavije, ali se pesma i dalje pušta na novogodišnjim žurkama i uz nju igraju i generacije koje tada nisu ni bile rođene.

Srećna ti ova godina nova

Jedna od najlepših prazničnih numera koju je publika u Srbiji čula nastala je iz pera Vlade Divljana, frontmena beogradske grupe Idoli, čije su se pesme našle na Paket aranžmanu,

Ploča sa pesmama novotalasnih bendova Električni orgazam, Idoli i Šarlo akrobata smatra se jednim od najznačajnih albuma jugoslovenskog rokenrola.

Tog novembra 1990. na Trećem kanalu Radio-televizije Srbija, poznatijem kao 3K, emituje se spot numere Srećna ti ova godina nova.

Treći kanal nastao je godinu dana pre i bio je namenjen mladima, ali i onima koji su gajili taj mladalački duh, ispričao je za BBC Igro Miklja, nekadašnji glavni urednik tog kanala.

„Neka se zagrle vile i veštice, čarobne noći te, svi će biti srećni, ko u ovoj našoj pesmi…", pevaju u glas Vlade Divljan, Srđan Gojković Gile, Milorad Mandić glumac, Bilja Krstić pevačica i još nekolicina glumaca i pevača.

Bilo je to neposredno pre raspada Jugoslavije, kada su se nacionalne varnice osećale u vazduhu.

Kako je nastala pesma?

„Bila je novogodišnja predstava koju je radio Manda, a pošto smo zajedno sa njim i Vlada i ja bili učesnici u njoj, krenuli smo da se družimo.

„Manda je hteo da uradimo muziku za tu predstavu i glavna pesma u njoj je bila ta, prema mom mišljenju, još uvek najbolja novogodišnja pesma koju je uglavnom Vlada napravio", ispričaće decenijama kasnije Srđan Gojković Gile frontmen Električnog orgazma.

„Srećna ti ova godina nova, najlepše sve nek ti doleti što pre, radost i snovi, poljupci ovi, od srca svi, a u tom srcu si ti."

'All I Want for Christmas is You'

Dve godine kasnije ali preko okeana, u Americi nastaće jedna od najpoznatijih pesama u ovo doba godine All I Want For Christmas pevačice Maraje Keri.

Ovaj praznični klasik konačno je bio na vrhu američkih top lista - 25 godina posle objavljivanja.

Premijerno je objavljen 1994. godine kao EP izdanje, a ne kao singl, zbog čega nije mogao da bude uvršten na Bilobord 100 listi singlova.

„Uspeli smo", napisala je Keri na Tviteru, uz niz emodžija kojima je pokazala suze radosnice.

All I Want For Christmas je jedna od najpoznatijih pesama u ovo doba godine na obe strane Atlantika, a trenutno ima najveći broj strimova na Spotifaju u Velikoj Britaniji.

Pesma je stekla još veću popularnost 2003. godine kao jedan od vodećih hitova u filmu U stvari ljubav.

„Neprestana ljubav prema mojoj pesmi ne prestaje da me zadivljuje i ispunjava moje srce mnoštvom emocija.

„Oduševljava me da je pretrpeo različite ere muzičke industrije", izjavila je 2021. pevačica Keri.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Ovo je jedna od njenih najpoznatijih pesama, ali Marajina radosna oda ljubavi nikada nija bila na prvom mestu u Americi - do sada

Stiže nam Nova godina

Stiže nam Nova godina pevale su u Srbiji 1996. i sestre Kovač, Aleksandra i Kristina.

Sestre su godinu dana ranije osnovale bend K2 i izdale prvi album, tada prodat u 70.000 primeraka.

Najpoznatije pesme sa albuma su Ajmo u život i Super žena.

U spotu upadljiva džinovska jelka, okolo padaju lažne pahulje, a njih dve okružene kolegama muzičarima koji igraju uz pop-fank ritam, odeveni u širokim trenerkama, sportskim dresovima i sa naočarima za sunce.

Bila je to moda devedesetih.

U šik odelima sa detaljima od perja, sa crvenim ružom one poručuju publici:

„Soba je puna poklona, spremnih za otvaranje, što si sam, ovaj dan je, dušu dao za tvoj osmeh, uzmi me za ruku i pusti se,

„Da, ja znam, ova godina će da donese ljubavako mi u ponoć kažeš reči dve - Dabadamdam, Dabadamdam..."

Veseli tonovi koji i dalje teraju na igranje.

Novogodišnja pesma

Pored Trećeg kanala, novogodišnje pesme krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih u Srbiji su se se između ostalo emitovale i na komercijalnoj televiziji Pink.

Novogodišnjom pesmom koju izvodi grupa muzičara, nazvana Razni izvođači ispraćala se 1998.

I danas se je deo novogodišnjih muzičkih lista, rado se pevuši i mami osmehe.

U spotu veliki broj dece se igra šarenim balonima, a po jedan stih izvode mnoga imena tadašnje muzičke, ali i glumačke scene.

„Pogledaj, zvezda pada, pomisli želju sada neku lepu, lepršavu

„Čuješ li kako zvoni, slažu se lampioni u tvoju kosu svilenu, tršavu", smenjuju se za mikrofonom Dejan Cukić, Ana Stanić, Nikola Kojo, Bebi Dol i mnogi drugi.

A onda svi u glas gromko:

„Podigni ruke, neka zvezde dodirnu okupi sve drugare i rodbinu poželi svima srećnu novu godinu."