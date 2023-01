Korona virus i Srbija: Od obaveznih maski, preko masovne vakcinacije, do života bez ograničenja

Od dugih redova ispred zdravstvenih ustanova, desetina preminulih i hiljada novoozaraženih svakog dana, preko ukidanja strogih mera zaštite, do zatvaranja velikog broja kovid ambulanti - ovako bi se u jednoj rečenici mogla opisati trogodišnja borba protiv korona virusa u Srbiji.

„Korona je i dalje prisutna jer je to jedan ultra maraton, borba na duge staze koja zahteva mnogo strpljenja i doslednosti, mnogo promišljenosti, neprekidno praćenje situacije na terenu.

Od prvog zabeleženog slučaja početkom marta 2020. godine do sada, u Srbiji je registrovano skoro dva i po miliona slučajeva korona virusa , a preminulo je više od 17.500 ljudi.

Od obaveze do preporuke

„Nošenje maski je sada samo obavezno u zdravstvenim institucijama i ustanovama, ali se ni to ne poštuje u potpunosti", kaže Plavšić.

„Čitave porodice se vraćaju sa odmora zaražene, normalno se kreću svi koji ne osećaju tegobe, a preporučene mere se nigde ne sprovode. Situacija je ozbiljna jer svakog dana imamo od 4.000 do više od 6.000 zaraženih", rekao je Branislav Tiodorović, jedan od članova Kriznog štaba početkom avgusta .

Do objavljivanja teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor od Ministarstva zdravlja da li je i u drugim mestima u Srbiji smanjen broj kovid ambulanti.

O vakcinaciji tek po koja reč

„Vakcine su napravljene, nabavljene i to je za pohvalu, ali one ne mogu da deluju iz magacina, sa vakcinalnih punktova - niko se nije potrudio da narodu na pravi način objasni domen vakcine i na koji način one zapravo deluju i pružaju zaštitu", objašnjava doktorka Plavšić.