Svemirska istraživanja: Kako su Ujedinjeni Arapski Emirati napravili letelicu za Mars iz prvog pokušaja

Pre 46 minuta

Ukoliko misija uspe, to će biti prva svemirska letelica iz neke arapske zemlje koja je stigla do Marsa, a Ujedinjeni Arapski Emirati bi postali tek peta zemlja na svetu koja je uspešno poslala svemirski brod u Marsovu orbitu.

Dok su se Ujedinjeni Arapski Emirati spremali da obeleže pedesetogodišnjicu postojanja, državna svemirska agencija uložila je njihovu reputaciju na slanje svemirskog broda u orbitu oko Marsa iz prvog pokušaja, kako bi dobili detalje o do sada neviđenim vremenskim prilikama na Marsu.

Ovde je obavljen najveći deo rada na navođenju Marsovske misije Emirata do Crvene planete.

Kada sam posetio UAESA, u februaru 2022, prošlo je godinu dana otkako je Nada stigla do kraja skoro 500 miliona kilometara dugog putovanja od Zemlje i spremala se da uđe u orbitu oko Marsa.

Ujedinjeni Arapski Emirati su postali tek peta zemlja - posle SAD, Rusije, Kine i Indije - koja je stigla do Marsa, i tek druga svemirska agencija koja je u tome uspela iz prvog pokušaja (posle Indije).

To je navelo Ujedinjene Arapske Emirate da razviju vlastitu svemirsku agenciju i to bi moglo da objasni njen brzi napredak od tada.

Njegove slike Zemlje u visokoj rezoluciji načinjene nekih 613 kilometara iznad Zemlje mogu da se koriste za sve, od urbanog planiranja do saniranja katastrofa.

Ali satelit je imao i druge svrhe, a to je da pokrene izgradnju svemirske industrije u Emiratima od nule.

Šaraf (38) kaže da je nadahnuće za misiju bio „model trostrukog heliksa, u kom imate privatni sektor, vladu i akademike, kako bi došlo do preklapanja, a ne da svaki sektor radi kao zaseban silos".

„UAE nisu imali vremena da čekaju i morali su da pospeše i ubrzaju izgradnju njihovih kapaciteta. Zato su se, da bi to postigli, okrenuli Marsu", kaže Šaraf.

Avionski sektor je 2018. bio zaslužan za skoro četvrtinu BDP-a zemlje i očekivalo se da dostigne skoro polovinu do 2030. godine pre nego što se desila pandemija.

U srži ovog pokušaja nalazila se želja da se dođe do do sada najpotpunije slike o Marsovim vremenskim ciklusima.

Nadin ultraljubičasti spektrometar, za to vreme, merio bi atmosferu čitave planete i proučavao njen nivo vodonika i kiseonika, gradivnog materijala za vodu koja je ključ života.

Ona je opsednuta svemirom otkad je bila dete, ali pošto je svemirska industrija Emirata bila malo verovatna mogućnost u to vreme, studirala je kompjuterski inženjering.

Ranih sedamdesetih, mahnita trka između SSSR i SAD da spuste prve svemirske letelice na Mars dovela je do velikog broja neuspešnih misija.

Dodaje da je to za njih bila ogromna prilika i da su bili zahvalni što su mogli da budu deo toga.

„Svaka osoba je znala da ako ne uspe u ostvarivanju jednog malog zadatka, to bi moglo da ugrozi čitav program", navodi ona.

Kaže da je to osećaj odgovornosti koji je nosio svaki pojedinac.

„Tim koji zna da se tu ne radi samo o slanju misije na Mars da bi se došlo do fantastičnih naučnih podataka, već i o transformisanju kulture koja menja čitavu zemlju, stvara svetionik nade", ističe Al Amiri.

Po sletanju, prebačena je iz Tokija u južnu luku i stigla do mesta lansiranja baržom - niskotehnološkim rešenjem za jednog krajnje visokotehnološkog putnika.

„Ali ljudi su bili krajnje spremni na saradnju i pružali su veliku pomoć da bi došlo do ostvarivanja ove misije.

„Ni u jednom trenutku nismo morali da kažemo: 'U redu, naš rezervni plan je sada da odložimo lansiranje, ali na dve godine.' Stvarno mi je drago da se to nikad nije ni pomenulo", navodi ona.

Rok za stizanje do Marsa u vreme kad će Ujedinjeni Arapski Emirati slaviti pedesetogodišnjicu došao je sa dodatnom preprekom.

„Tako planirate konkretnu mogućnost za lansiranje, a uračunati odlaganje od dve godine samo zbog šanse da imamo globalnu pandemiju? To nam nije bilo na radaru.

„I nisam oskudevao u dobrovoljcima koji su govorili: 'Oh, da, idem. Želim da vidim to lansiranje.'", kaže on.