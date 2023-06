Porodica i vaspitanje: Roditelji koji prekidaju veze sa decom

On danas ima 31 godinu i zavistan je od opioida više od decenije.

„Pokušao je da me zove, verovatno da mi traži novac, ali ja se nisam javljala", objašnjava Helen, koja živi u Engleskoj.

„U ovom trenutku, to je prava odluka za očuvanje moje bezbednosti i mog razuma."

„Kad bih se suočila s njim, govorio bi mi da sam ja luda, da sam na drogama. Ponekad sam želela da se nasmejem, koliko je sve to bilo bizarno."

Kad je Helen otkrila da on uzima heroin, nije znala kome da se obrati.

„Nikad me nije udario, ali bi često demolirao stan u napadu besa - još uvek stoji rupa u zidu hodnika koju je napravio kolenom", objašnjava ona.

To bi delimično moglo da bude tako zato što podaci ukazuju na to da je slučaj da roditelji prekinu veze sa decom mnogo ređi.

Ta odluka je već sama po sebi teška i bolna, a oni koji iskuse takvo otuđenje kažu da ga njegova relativna retkost čini posebno izolujućim i da može da doprinese stigmi za one koji se odluče da pođu tim putem.

„Bezuslovna ljubav ume da bude problematična"

„I u istraživanjima i u popularnoj kulturi, retko čujemo za roditelje koji se otuđe od dece zato što je to tabu tema i ima vrlo malo prostora koji ne osuđuju u kojima može da se govori o tom iskustvu", objašnjava Lusi Blejk sa Univerziteta u apadnoj Engleskoj, u Bristolu, koja se specijalizovala za otuđenje.

To znači da odluka roditelja da prekine kontakt sa detetom, da li naglo ili postepeno, ne dolazi samo sa težinom neuspeha.

„Kada roditelj nema aktivan odnos sa vlastitim detetom, može da se oseća kao da je omanuo u svojoj ulozi, što donosi osećanje snažnog bola i sramote, promenivši ili dovevši u pitanje kako roditelj razmišlja o sebi i tome ko je on."

Mutno i nejasno

Kad se njegova bivša žena preudala, kaže on, njegovo najmlađe dete gravitiralo je više ka očuhu nego njemu - a kako je bila starija, izgledalo je kao da joj se ne dopada da provodi vreme sa Džekom.

„Poslao sam mejl bivšoj supruzi da joj kažem da moja ćerka više ne želi da provodi svaki drugi vikend sa mnom kao što je dogovoreno i ako se to promeni u budućnosti, primiću je nazad otvorenih ruku", kaže Džek.

On ne krivi ćerku zato što se ponela tako kako se ponela, ali je od tada nije ni video ni čuo.

„Meni to liči na smrt i ja sam to preboleo i nastavio da živim dalje", kaže on.