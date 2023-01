Svet u 2022: Godina u kojoj je fudbal ostao bez kralja, a Britanija bez kraljice

Od januara do marta

Osvojio je Oskara za film Poljski ljiljani ( Lilies of the Field ) 1963. godine.

Njegov album Bat Out Of Hell jedan je od najprodavanijih u istoriji muzičke industrije sa 100 miliona primeraka.

Piter Bogdanović , američki filmski režiser poznat po filmovima kao što su Poslednja bioskopska predstava ( The Last Picture Show ) i Mesec od papira ( Paper Moon ), umro je u 82. godini.

Od aprila do juna

Od jula do septembra

Od oktobra do decembra

On je prešao put od novinara, preko režisera, do scenariste i pisca, a za njegova dela je dobijao nagrade od Venecije, Moskve do Rio de Žaneira.

Britanska kantautorka napisala je hitove Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me i Songbird.