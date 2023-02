Da li će tetoviranje najzad biti prihvaćeno kao umetnost

„Moje mušterije su advokati, doktori, političari, deca koja slave 18 rođendan, bake i deke... najrazličitiji ljudi dolaze u moj studio", objašnjava on.

Prema anketi koju je 2015. sprovela kompanija „ YouGov ", petina odraslih Britanaca ima tetovažu, dok su skorašnji podaci koje je u Americi prikupio Ipsos pokazali da 30 odsto stanovnika te države imaju na sebi makar jednu tetovažu (broj koji raste do 40 odsto ako se ispitanici ograniče samo na mlađe od 35 godina).

„Nekada bi javnost kritikovala konzervativnu organizaciju poput pošte ako bi prosleđivala materijal sa takvom sadržinom. Sada se na to gleda kao na nešto što je napredno."

Kako bismo dobro razumeli šta sve tetovaže obuhvataju, kaže on, moramo se vratiti daleko unazad.

„Tetoviranje je kao komercijalni umetnički oblik na Zapadu bilo prisutno tek oko 140 godina", objašnjava on, napominjući da je jedan od najvažnijih zamajaca u tom procesu bio kralj Džordž Peti.

On je kao tinejdžer, tokom putovanja u Japan, 1881, dao da mu izrade „željenu" tetovažu zmaja na ruci.

Nasuprot tome, dodaje on, „moramo imati na umu da postoje fizički dokazi tetoviranja koji datiraju čak iz 3250. godine pre nove ere."

Drevno poreklo

Među njima su i one za koje se pretpostavlja da su imale terapeutsku namenu, sudeći po akupunkturi - grupisane su u predelima Ecijevih zglobova i donjem delu leđa, mestima koja su, prema antropolozima, uzrokovala degenerativan poremećaj i bolove kod ledenog čoveka.

Naučnici su 1981. godine otkrili Amaunet, sveštenicu boginje Hator u Tebi, što je dalje dovelo do otkrića običaja bogatog tetoviranja mumificiranih leševa u predelu donjeg stomaka.

Reč je o jezivoj praksi koja je opstala dugo posle pada Rimskog carstva, sve do američke trgovine robovima i Holokausta.

Draž selebritija

Ona kaže da je „mračna senka" Drugog svetskog rata - kada su, tokom Holokausta, nacistički vojnici tetovirali jevrejske zatvorenike radi obeležavanja - dovela do pada broja ljudi koji žele da im se mastilom iscrta koža.

Počevši kao dekorater „lourajdera" (starih, dugačkih automobila) i cenjeni „teger" u svetu umetnosti grafita, ovaj pedesetdvogodišnjak je na vrhuncu karijere tetovirao neke od najvećih američkih zvezda, među kojima su: Bijonsi, Kobi Brajant, Snup Dog, Eminem, Dr Dre i 50 Sent.

„U mom kraju", priseća se on, rođeni losanđelešanin, „mogli ste da vidite samo tipične zatvorske tetovaže".

Hip-hop umetnici, poput Eminema (na slici ga tetovira Mister Kartun) uticali su na to da tetovaža postane masovno popularna

„Kada su se uticajni muzičari, poput Eminema, Tupaka i 50 Senta, istetovirali, publika je želela da ih sledi", dodaje on.

„Ako Guči Mane istetovira lice, to znači da je on do srži u tome što radi, i taj prkos je nešto što motiviše ljude."