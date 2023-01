Pregled malih i velikih ekrana: Naslovi koji su obeležili 2022. godinu

Uroš Dimitrijević

novinar-saradnik

Pre 51 minuta

Autor fotografije, Reuters/Mike Blake

Za nama je još jedna filmska/televizijska godina, godina prepuna sjajnih naslova, kako onih koje smo gledali na bioskopskom platnu, tako i onih u kojima smo uživali u udobnosti naših domova na manjim ekranima.

Bilo bi nemoguće, čak i nezahvalno, navesti sve dobre filmove i serije koje su izašli ove godine.

Svake godine bude toliko iznenađenja, toliko dragulja koji nas teraju da iznova kupujemo karte za iste projekcije ili provedemo vikend bindžujući epizode.

Ali hajde da ovaj deo posvetimo šampionima, naslovima koji su obeležili ovu godinu, koji su se najviše gledali i o kojima se najviše govorilo.

Ovo je bila filmska i televizijska 2022. godina… i bila je sjajna.

Netfliks: Svetlo na kraju tunela…

Nakon klimavog starta, ukoliko se gubitak 970.000 pretplatnika u drugom kvartalu 2022. godine može tako blago okarakterisati, Netfliks je uspeo da se vrati u igru, i to u velikom stilu.

Kako prenosi CNN Biznis, kalifornijski striming gigant je u oktobru objavio da se u trećem kvartalu na servis pretplatilo 2,4 miliona novih korisnika, umnogome premašivši očekivanja koja su se kretala oko milion novih pretplatnika.

Doduše, povratak u igru nije prošao bez gotovo tektonskih promena.

Usled gubitka korisnika - prvi put u deset godina - stotine zaposlenih je dobilo otkaz, brojni projekti su otkazani, a Netfliks je morao da uvede jeftiniji paket koji uključuje reklame - model poslovanja od kojeg je ova kompanija godinama bežala.

Međutim ono što je, u najvećoj u većoj meri, privuklo korisnike nazad bio je kvalitetan sadržaj.

Netfliks je pre nekoliko dana objavio listu najgledanijih filmova i serija, kako na engleskom, tako i na ostalim jezicima.

Autor fotografije, Netflix

Tako je četvrta sezona serije Stranger Things provela čak 19 nedelja na top 10 listi, sakupivši ukupno 1,87 milijardi sati gledanja između maja i oktobra.

Nova sezona nostalgične SF/horor serije braće Dafer objavljena je u dva dela - prvih sedam epizoda u maju, a poslednje dve u julu.

Prvog jula, na dan premijere drugog dela, Netfliks je pola sata bio nedostupan, usled prevelikog broja korisnika koji su se uključili da pogledaju finale omiljene serije, preneo je magazin Varajeti.

Pored obaranja rekorda gledanosti, Stranger Things na listu dostignuća može dodati i titulu najduže epizode.

Finalna deveta epizoda pod nazivom The Piggyback trajala je dva sata i 19 minuta, što, ako ne računamo finale serije Sense8's od 152 minuta, koje je zapravo emitovano kao zaseban film, predstavlja najdužu televizijsku epizodu ikada snimljenu.

Ali Stranger Things je samo jedan od Netfliksovih hitova ove godine.

Dahmer, serija o kanibalističkom serijskom ubici Džefriju Dameru obuzela je gledaoce širom sveta, sakupvši tako više od 962 miliona sati gledanja u periodu od septembra do novembra.

Dugoočekivana ekranizacija kultnog stripa Nila Gejmena - The Sandman - takođe je zalepila fanove za ekrane televizora, računara, tableta i mobilnih telefona.

Serija o Morfijusu, gospodaru snova, takođe je objavljena u dva dela, osim što je, za razliku od Stranger Things, jedanesta dupla epizoda objavljena bez najave, kao iznenađenje za fanove.

Sa više od 393 milona sati, The Sandman se našao na osmom mestu najgledanijih Netfliksovih serija 2022. godine, iza druge sezone drame Bridgerton, mini serije o Ruskinji s lažnim identitetom Inventing Anna, četvrte sezone triler-drame Ozark i horor-misterije The Watcher, delimično zasnovane na istinitoj priči.

Ipak, najveće Netfliksovo iznenađenje ove godine svakako je spinof Porodice Adams - Wednesday, reditelja i producenta Tima Bartona.

Neverovatno zabavna gotik-misterija o školskim danima Srede Adams (Džena Ortega) potpuno je opčinila publiku, te je za samo mesec dana od novembarske premijere uspela da akumulira više od 1,3 milijarde sati gledanja.

Wednesday se tako našla na drugom mestu najgledanijih Netfliksovih serija 2022, ali i na drugom mestu najgledanijih serija svih vremena ovog servisa.

Suvišno je i govoriti koliko su samo plesni pokreti Srede Adams rasprostranjeni na TikToku i Instagramu.

Na top 10 listi se nije našla poslednja sezona Better Caul Saul, kriminalistička crna komedija o prevrtljivom advokatu Solu Gudmenu, iako su mnogi kritičari smatrali da je spinof neovesterna Breaking Bad, naročito u poslednjoj sezoni, kvalitetom uspeo da nadmaši seriju iz koje je proistekao.

Takođe je još uvek rano za zvanične brojke o gledanosti Netfliksovog superhita Emily in Paris, čija je treća sezona objavljena 21. decembra.

Najgledanija ne-engleska serija je korejska srednjoškolska zombi-apokalipsa All of Us Are Dead, sa više od 659 milijardi pogledanih sati u periodu od januara do aprila.

Nefliks: ...i holivudske zvezde

Netfliks je i 2022. godine nastavio tradiciju angažovanja reditelja i glumaca sa holivudske A-liste, odvajajući i po više stotina miliona dolara za određene projekte.

Zato i ne čudi što se The Gray Man, film Entonija i Džoa Rusa - dvojca koji je režirao Avengers: Endgame, drugi najprofitabilniji film svih vremena - našao na prvom mestu najgledanijih Netfliksovih naslova.

Špijunski akcioni triler, sa Rajanom Goslingom, Krisom Evansom i Anom De Armas u glavnim ulogama, koštao je čak 200 miliona dolara.

Naravno, kao i kod svakog projekta na striming servisa, upitno je koliko se ljudi pretplatilo kako bi pogledalo najnoviji film braće Ruso.

U svakom slučaju, zbog činjenice da je akumulirao skoro 266 miliona sati gledanja u periodu od jula do septembra, Sivi čovek je obezbedio sebi kako nastavak, tako i sikvel film.

Sa skoro jednakim brojem sati - 260 miliona između marta i maja - SF akcija Rajana Rejnoldsa The Adam Project našla se na drugom mestu najgledanijih Netfliksovih filmova 2022. godine.

The Tinder Swindler, dokumentarni film o izraelskom prevarantu koji je putem dejting aplikacije Tinder izmanipulisao veliki broj žena da mu pošalju poprilične količine novca, našao se na visokom petom mestu, sakupvši 172 miliona odgledanih sati za samo mesec dana.

Na listi su se našli i filmovi Hustle (sportska drama sa Adamom Sendlerom u ulozi košarkaškog lovca na talente), Enola Holmes 2 (nastavak priče o Enoli, mlađoj sestri čuvenog londonskog detektiva sa Mili Bobi Braun i Henrijem Kevilom) i dve akcione komedije - Man From Toronto (Kevin Hart i Vudi Harlson) i Day Shift (Džejmi Foks i Snup Dog).

Kao i kod serija, i za pojedine filmove objavljene u decembru je još uvek prerano reći kako će se kotirati na listi najvećih naslova.

Dugoočekivani nastavak whodunit misterije Rajana Džonsona, Glass Onion: A Knives Out Mystery, jedan je od najaktuelnijih decembarskih naslova, a tek je nedelju dana dostupan putem ovog servisa.

Kao što je to bio slučaj sa prvim filmom iz 2019. godine, Glass Onion je okupio holivudske superszvezde - Denijela Krejga, Edvarda Nortona, Dejva Botistu, Kejd Hadson i druge.

Iako se, prema zvaničnim podacima Netfliksa, u decembru nalazi na prvom mestu u čak 68 zemalja, Glass Onion će verovatnije ući u statistiku za 2023. godinu, a isto se može očekivati i za stopmoušn adaptaciju Pinokija Giljerma Del Tora, čije je snimanje trajalo duže od dve godine.

Kada je reč o filmovima van engleskog govornog područja, platformom je dominirao norveški monster-spektakl Troll, film o grupi ljudi koja mora da spreči razaranje drevnog džinovskog trola iz dubine norveških planina.

Sa 152 miliona odgledanih sati za samo 28 dana, Troll je uspeo da skine sa trona Blood Red Sky i postane najgledaniji ne-engleski Netfliksov film.

All Quiet on the Western Front, nova adaptacija čuvenog Remarkovog romana (Na zapadu ništa novo) našla se na drugom mestu ove liste.

Ali pored impresivnih brojki - 103 miliona odgledanih sati za mesec dana - postoji dosta nagoveštaja da se nemačkoj ratnoj drami smeši i nominacija za Oskara u kategoriji Najbolji strani film.

Amazon Prajm: Upitno je da li se najskuplja serija na svetu isplatila

Striming servis Džefa Bezosa se već odavno pozicionirao kao utočište za fanove krimi i špijunskih tehnotrilera.

Još ako je reč o adaptacijama popularnih anglosakskonskih književnih serijala, Amazon Prajm je prava adresa.

Fanove Toma Klensija svakako je ovog decembra obradovao povratak Džona Krasinskog kao Džeka Rajana u trećoj sezoni istoimene serije.

The Terminal List, serija o bivšem marincu Džejmsu Risu (Kris Pret) koji mora da otkrije zašto je čitav njegov odred upao u zasedu tokom tajne misije, zasnovana na istoimenom romanu Džeka Kara, digla je manje prašine nego što se očekivalo.

Amazonov apsolutni pobednik među teškim momcima ispao je Džek Ričer, glavni junak više od 20 romana Lija Čajlda, koji je nakon dve filmske adaptacije sa Tomom Kruzom stigao i na male ekrane.

U ulozi bivšeg pripadnika vojne policije u seriji Reacher se ovoga puta našao Alan Ričson koji po građi mnogo više podseća na krupnog junaka Čajldovih romana.

Zasnovana na prvoj knjizi u serijalu, Killing Floor, Reacher je u martu 2022. brzo postala jedna od najgledanijih Amazonovih serija.

Kako prenosi magazin Forbs, pozivajući se na podatke Nielsen Media Research sistema za merenje publike, serija je za samo tri dana sakupila 1,84 milijarde pregledanih minuta, nadmašivši tako i prethodnog rekordera The Wheels of Time (1,16 milijardi minuta).

Možda je velikoj gledanosti doprinela činjenica da je, za razliku od drugih Amazonovih programa, serija Reacher objavljena u odjednom u celosti, omogućivši tako gledaocima da je izbindžuju.

A možda je i zato što je Ričer prosto toliko žestok tip, da nije bilo šanse da serija o njemu prođe ispod radara.

Međutim, Amazonova serija o kojoj se najviše pričalo ove godine svakako je The Lord of the Rings: The Rings of Power, poznata kao i najskuplja serija svih vremena.

Kada platite 250 miliona dolara samo za autorska prava za jedno od najpoznatijih dela epske fantastike - koje je potom adaptirano u jednu od najčuvenijih filmskih trilogija - i potrošite, prema pisanju Holivud reportera 465 miliona dolara na snimanje prve sezone, logično je da osetite određeni pritisak.

Uprkos brojnim neprilikama koje su pratile The Rings of Power - silne negativne kritike, pa čak i pokušaj odlaganja pisanja zvaničnih prikaza - Amazon je po prvi put objavio zvanične podatke o gledanosti i naveo da je prve dve epizode pogledalo više od 25 miliona gledalaca na dan premijere, postavši tako najgledanija serija ovog strimera.

Direktorka Amazon studija Dženifer Salk izjavila je u oktobru da je skoro 100 miliona ljudi pogledalo The Rings of Power, prenosi magazin GQ.

Međutim, precizni podaci, poput onih koje je za sopstveni sadržaj objavio Netfliks, nikada nisu izašli.

HBO: Zmajevi, tinejdžeri i luksuzna letovališta

Bez zvaničnih podataka od kompanija Amazon i HBO, teško je odrediti ko je zapravo pobednik striming ratova u kategoriji Epska fantastika.

Prema rezultatima Nielsen Media Research istraživanja - koje sakuplja podatke samo sa televizijskih ekrana u Sjedinjenim Državama, isključujući ostale zemlje i uređaje - pobedu je odnela serija The Rings of Power.

Obe serije su se našle u izveštaju za period od 29. avgusta do 4. septembra i u tom trenutku je Amazonova serija bila na vrhu, sa 1,3 milijarde odlgedanih minuta, dok je HBO projekat akumulirao 781 milion minuta.

Međutim, ukoliko pitate publiku i kritičare, reći će vam da su se u sukobu između Amazonove The Rings of Power i The House of Dragon u produkciji kuće HBO, opredelili da stanu na stranu prikvela Igre prestola.

Za razliku od njenog rivala, The House of Dragon nisu pratile loše kritike, niske ocene na sajtovima IMDB i Rotten Tomatoes, kao i slab odziv u onlajn svetu.

Ali ako se sklonimo daleko od zmajeva, vilenjaka i ostalih fanstatičnih bića, HBO je ove godine imao dva povratnička hita - druge sezone serija Euphoria i The White Lotus.

Obe sezone su mahom pokupile reči hvale, kako od publike, tako i od kritičara, a sudeći prema podacima kompanije Varner Bros Diskaveri, u čijem je vlasništvu HBO, postigle su i odličnu gledanost.

Svaku epizodu serije Euphoria u proseku je pogledalo 16,3 miliona ljudi (ponavljamo, reč je samo o televizijskim ekranima), dok se serija postala najtvitovanija serija protekle decenije u Americi, sa više od 34 milona tvitova.

Oko 2.8 miliona ljudi je pogledalo finalnu epizodu serije Majka Vajta o luksuznom sicilijanskom letovalištu The White Lotus, što je 1.3 miliona više gledalaca u odnosu na prvu epizodu druge sezone.

Ali ni gigant kakav je HBO ove godine nije bio imun na promene. Spajanje dveju kompanija, Vorner Bros i Diskaveri, donelo je do niza promena u programu.

HBO je tako ostao bez serija Westworld, Raised by the Wolves, Time Traveler's Wife i mnogih drugih.

Otkazani su i filmovi koji su bili planirarni eksluzivno za platformu HBO Maks.

Svakako je najviše pažnje privukla vest da je Vorner Bros otkazao Batgirl, već snimljen film na koji je potrošeno oko 90 miliona dolara, sa Lesli Grejs, Majklom Kitonom i Brendanom Frejzerom u glavnim ulogama.

Sudeći po svemu, Batgirl prosto nikada neće ugledati svetlost dana.

Dizni plus: Superheroji, Ratovi zvezda i paklena kunjiha

U protekle tri godine, Dizni plus je postepeno gradio bazu korisnika, a brojne serije serijala Marvel i Ratovi zvezda su umnogome doprinele povećanju broja pretplatnika.

Ni ova godina nije bila drugačija. U daleku galaksiju Ratova zvezda uletele su serije Obi-Wan Kenobi i Andor, dok je Marvelov filmski univerzum bogatiji za Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law i The Guardians of the Galaxy: Holiday Special.

Bez preciznih podataka od Diznija, teško je utvrditi koliko su tačno svi ovi naslovi bili gledani, ali sudeći po bioskopskim zaradama njihovih filmskih pandana, kao i po broju najavljenih projekata, teško da bilo koji Marvelov ili SW projekat može da se nazove promašajem.

Ipak, pored velikih franšiza, još nešto se krčkalo na Hulu kanalu - koji je u vlasništvu Diznija, pa sadržaj kreiran za ovaj strimer završi i na Dizni plusu.

U pitanju je The Bear, apsolutno remek-delo moderne televizije, kuhinjska drama koju bi, u stvarnom životu, teško podneli najutreniraniji kulinarski stručnjaci.

Džeremi Alen Vajt glumi Karmina, kuvara jednog od najboljih njujorških restorana, koji se vraća u rodni Čikago nakon bratovljeve smrti kako bi preuzeo njegov stari restoran.

Njegove metode i radna etika će, naravno, naići na otpor dugogodišnjih radnika, što će samo povećati tenziju u već najnapetijem radnom okruženju - kuhinji.

The Bear se našao na prvom mestu BBC-eve i Gardijanove liste najboljih serija 2022. godine.

Animacija: Minioni odleteli nekoliko svetlosnih godina dalje od Baza Svetlosnog

Za razliku od prethodnih godina, studio Piksar sada nije dominirao na blagajnama, a ni toliko u srcima gledalaca.

Lightyear, priča o poreklu Baza Svetlosnog, jednog od glavnih likova iz Toy Story serijala, nije prošla onako kako su se čelnici Piksara nadali.

Za animirani film čiji je izrada koštala 200 miliona dolara, zarada od 226 miliona se i ne može nazvati uspehom.

Brojni kritičari su bili saglasni da je Piksar ovoga puta napravio promašaj na nekoliko frontova - studio je računao na filmsku publiku koja je odrasla uz Toy Story serijal (prvi film je izašao 1995. godine), ponudivši im pritom Baza Svetlosnog koji ne podsećga previše na onog svemirskog rendžera kog fanovi poznaju.

I iako je Kris Evans odradio đavolski dobar posao kao Baz, publika je prosto želela da čuje glas Tima Alena.

Sa druge strane, Univerzalov Minions: The Rise of Gru je koristio dobro poznatu formulu - Minioni su upravo onakvi kakvi ih se sećamo.

Urnebesni, trapavi, na momente zloćkasti, ali i nevini i verovatno smešniji nego ikad.

Minions: The Rise of Gru zaradio je skoro 940 miliona dolara u bioskopima, postavši tako peti najuspešniji film godine.

Manji budžeti, a bolje zarade

Pre nego što se osvrnemo na velike igrače i filmove čiji se uspeh meri isključivo u stotinama miliona dolara, treba se osvrnuti na filmove koji su zaradom umnogome premašili njihove, naspram blokbastera, skormne budžete.

Jedan od najvećih pobednika svakako je Everything Everywhere All at Once, rediteljskog dvojca Danijela Kvana i Danijela Šajnerta.

Ova SF akciona komedija je pored sjajne zarade (103 miliona dolara naspram budžeta od svega 14,3 miliona) od mnogih kritičara zaradila i titulu Najboljeg filma o multiverzumu ove godine.

Što nije nimalo lako kada vam je konkurencija Marvelov Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film koji sadrži reč multiverzum u samom naslovu.

Uprkos silnim problemima koji su pratili Don't Worry Darling iza kamere i tokom promocije - brojne svađe, romanse na setu, problemi u kastingu - utopistički psihotriler Olivije Vajld uspeo je da napravi profit.

S budžetom od 35 miliona dolara, film koji su predvodili Florens Pju i Heri Stajls uspeo je da zaradi 86 miliona.

I to jeste uspeh, jer svako ko se konektovao na internet i pratio filmske vesti tokom leta zna da je moglo biti gore. Mnogo, mnogo gore.

Sjajno je prošao The Black Phone reditelja Skota Deriksona.

Ova adaptacija istoimene horor priče Džoa Hila sa sromnim budžetom od 16 miliona dolara, uspela je da zaradi 161 milion širom sveta.

Nažalost, bilo je, i uvek će biti, onih filmovima koje studiji zvanično smatraju promašajima, kako nisu uspeli ni da pokriju troškove produkcije.

Jedan od njih je The Unbearable Weight of Massive Talent, film u kojem Nikolas Kejdž glumi samog sebe.

Iako se glumac sigurno dobro zabavio snimajući ga, film je zaradio samo 29 miliona dolara, dok je potrošeno 30 miliona, ne računajući troškove promocije.

Slična sudbina zadesila je i The Northman Roberta Egersa, ekranizaciju drevnog vikinškog mita.

Samo 69 miliona dolara za film za koji se procenjuje da je potrošeno između 70 i 90 miliona.

Blokbasteri: Praktični efekti pobedili specijalne

Poslednjih godina na blagajnama uglavnom dominiraju filmovi koji su delovi velikih franšiza, najčešće superherojskih ili naučnofantastičnih.

Sa te strane, ni 2022. godina nije bila posebno drugačija - od deset najgledanijih filmova, prvih osam su deo neke od poznatih franšiza.

Na desetom i devetom mestu se nalaze kineski filmovi - naučnofantastični Moon Man i ratna drama Water Gate Bridge.

Od ostalih osam, tri filma su iz Marvelovog filmskog univerzuma.

Thor: Love and Thunder - četvrti solo nastavak avantura boga groma u režiji Taike Vaititija. Iako nije naišao na dobre reakcije kritičara, zaradio je neverovatnih 760 miliona dolara i našao se na osmom mestu najvećih filmova godine.

Black Panther: Wakanda Forever - nastavak sage o Crnom panteru Rajana Kuglera uspeo je da inkasira 808 miliona, obezbedivši šestu poziciju na listi i pokazavši da čvrsto stoji na nogama i bez prerano preminulog Čedvika Bouzmena.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Povratak velikog Sema Rejmija Marvelovim filmovima nakon Spajdermen trilogije. Skakanje kroz multiverzum osiguralo je i skok na blagajnama - četvrto mesto i 955 milijardi dolara.

I Marvelov najveći rival DC komiks/Vorner Bros tandem ima igrača na ovoj listi.

Realistična neonoar verzija Mračnog viteza Meta Rivsa, prosto nazvan The Batman, zaradio je više od 770 miliona dolara i našao se na sedmom mestu.

Za razliku od Betmena, drugi DC-ev superherojski film, Black Adam, sa Dvejnom Džonsonom u glavnoj ulozi, nije ušao u top 10, a da stvari budu još gore, verovatno neće ni uspeti da povrati uloženi novac.

Dvejn Džonson je godinama unazad najavljivao da će Crni Adam „poremetiti hijerarhiju moći", ali kada je to govorio, sigurno ovo nije imao na umu.

Inicijalni budžet Crnog Adama iznosio je 190 miliona dolara, ali je usled brojnih dosnimavanja ta cifra skočila na 260 miliona.

U tu cenu nisu uračunati troškovi marketinga, koji za ovakve filmove iznose stotine miliona dolara.

Autor fotografije, Reuters/Jacob King

Sa 390 miliona dolara zarade na blagajnama, Džonsonov film neće biti ni na nuli, a pod novim kreativnim rukovodstvom Džejmsa Gana izgleda da u novom DC filmskom univerzumu neće biti mesta za Crnog Adama.

Kao što je već rečeno, Minioni su na petom mestu ove liste.

Sa više od milijardu dolara zarade, bronzanu medalju i treće mesto zauzima Jurassic World Dominion, šesti deo ove naučnofantastične franšize koja je počela Spilbergovom ekranizacijom romana Majlka Krajtona Park iz doba Jure pre skoro trideset godina.

I najsvežižiji naslov na listi, novi film reditelja Džejmsa Kamerona Avatar: The Way of Water je za samo dve nedelje prikazivanja zaradio milijardu i 168 miliona dolara.

Međutim, Kameron smatra da njegov tehnološki inovativni film treba da zaradi dve milijarde dolara kako bi se nadoknadili troškovi.

Ali to će morati da sačeka narednu godinu.

Ono što je zajedničko svim ovim filmovima jeste to što u njima dominiraju specijalni efekti, čitave scene snimljene u studijima ispred zelenih platna.

Međutim, jedan od filmova ove godine odstupio je od tih, sada već ustaljenih, blokbaster normi.

I možda je baš zbog toga Top Gun: Maverick postao najveći film 2022. godine, zaradivši skoro 1,5 milijarde dolara.

A možda i zato što je reditelj Džozef Kosinski stavio kamere na krila borbenih aviona, a Tom Kruz, Majls Teler i ostali glumci seli u kokpite, osetili G-silu i trenirali mesecima sa profesionalnim pilotima kako bi što bolje i što uverljivije prikazali kako izgleda leteti u tim mašinama.

Top Gun: Maverick je sve što nastavak filma Tonija Skota, na koji se čekalo više od 30 godina, treba da bude - nostalgičan, uzbudljiv, emotivan i zabavan.

Zvuči kao kliše, ali zaista je teško reći nešto više od fraza poput „Top Gun: Maverick će vas oboriti sa nogu", kao i da je ostvarenje koje, s pravom, „vraća veru u magiju filmova", kako su mnogi kritičari istakli.

Analitičari predviđaju da će Avatar: The Way of Water prestići Top Gun: Maverick naredne godine, ali dok se to ne dogodi, još uvek će Maverikova replika ostati najvažnija.

„Budućnost dolazi i ti nisi deo nje", kaže u filmu Ed Haris kao Admiral Kejn. „Tvoja vrsta ide ka izumiranju."

„Možda, admirale", odgovara Maverik. „Ali ne danas."