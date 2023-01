Velika Britanija, religija i brak: Časna sestra i monah koji su se zaljubili i venčali

„Bilo je to prvi put da smo bili zajedno u prostoriji, sedeli smo za stolom dok je jeo, a kako se igumanija nije vraćala, ja sam morala da ga ispratim."

„Osetila sam nekakvu hemiju i bilo mi je pomalo neprijatno, a zapitala sam se i, da li je i on to osetio - bilo je nam je prilično nelagodno."

Lisa je odlazila sama do jedne od rimokatoličkih crkava u njenom rodnom mestu i sedela sama u drugom redu - gde kaže da je izgradila izrazitu ljubav prema Devici Mariji, Isusovoj majci, i na kraju osećaj da ima vokaciju.

Vikend izlet u manastir dok je još bila tinejdžerka ubedio ju je da je to njen budući poziv.

Manastir su vodile karmelićanske časne sestre iz reda koji je poticao još iz 12. veka i gde je život bio posebno spartanski, izolovan i strog, ali odlučila je da je upravo to život kakav želi da vodi.

„Imali smo dva perioda rekreacije dnevno, od po pola sata, kad smo mogle da pričamo, inače biste bile prepuštene sebi u svojoj keliji, nikada nismo radile zajedno, uvek smo bile same", priseća se.

Viđala je majku četiri puta godišnje, i to kroz rešetke na kapiji samostana.

Možda on nije znao ništa o njoj, ali ona je znala ponešto o njemu.

Mada, kaže ona, tada nije imala utisak da je to ostavilo nekog dubljeg traga na nju.

Sada, najednom, to se promenilo.

„Nisam znala kako izgleda biti zaljubljen i mislila sam da sestre to mogu da vide na mom licu. I zato sam postala prilično nervozna. Osećala sam promenu u sebi i to me je plašilo", kaže ona.