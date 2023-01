Afrika i poremećaji ljudi: Da li je ovo najviši čovek na svetu

Pre 1 sata

Kada sam čuo glasine da u Gani postoji pretendet za titulu najvišeg čoveka na svetu, odlučio sam da saznam da li je to istina. Jedini problem? Merenje.

To bi značilo da je on najviši čovek na svetu, ali postoji kvaka - u ovoj ruralnoj klinici nisu mogli da budu sigurni u njegovu visinu jer nemaju pravi alat za merenje.

On nije bio iznenađen što je porastao, s obzirom na to da nikada nije prestajao da raste - ali medicinsko osoblje, koje nije bilo spremno za takav scenario, bilo je zapanjeno.

Jedan od njih je predložio da pronađu šipku i to iskoriste kao nastavak na štap za merenje koji imaju - i tako je došlo do njihove procene.

„I dalje raste"

Plan je bio da on stane uz zid, pa da obeležimo vrh njegove glave i onda uz pomoć metra utvrdimo visinu.

„Način na koji me mere, ne mogu da kažem da je savršen", priznao je Auče, inače zadovoljan mojom idejom da utvrdimo tačnu meru.

Pošto smo potvrdili liniju, od nje do poda smo raširili traku za merenje, dok ja Auče nestrpljivo posmatrao.

Uz jedinstveni osmeh na licu odgovorio je: „Vau, i šta to znači?".

„Ja i dalje rastem. Ko zna, možda jednog dana dostignem i tu visinu", prokomentarisao je Auče, nimalo pometen razlikom između moje mere i one koje su mu rekli u bolnici.

„Rastem na svaka tri, četriri meseca... da me ne vidite nekoliko meseci, pa me onda vidite, shvatili biste da sam se povećao", objašnjava on.