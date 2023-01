Katolička crkva i Benedikt Šesanesti: Tri razloga zašto sahrana bivšeg pape ne liči ni na jednu do sada

U Vatikanu je u toku sahrana nekadašnjeg pape Benedikta, a ceremonija do sada nije zabeležena u dugoj istoriji Katoličke crkve - prvi put jedan papa vodi službu tokom sahrane nekog drugog pape.

On je u februaru 2013. podneo ostavku na najviši položaj u Vatikanu i bio je prvi papa koji je to učinio u prethodnih 600 godina, a kao razlog je naveo starost i narušeno zdravlje.

Iako su pojedini hvalili Benedikta, on je bio i kontroverzna ličnost .

Nijedan papa nije podneo ostavku još od Grgura Dvanaestog 1415. godine, a Benedikt je prvi koji je to učinio dobrovoljno još od ostavke Celestina Petog 1294.

A Racingerova odluka - zbog narušenog zdravlja dodatno otežanog teretom papske službe - takođe je i razlog zašto su njegovo bdenje i sahrana do sada neviđeni.

„Biće to svečana, ali trezvena sahrana, baš kao što je Benedikt Šesnaesti tražio u testamentu", izjavio je portparol Vatikana Mateo Bruni.

1. Službu predvodi papa

U istoriji Vatikana, samo je još jedan papa dobrovoljno sišao sa prestola Svetog Petra onako kako je to učinio Benedikt Šesnaesti.

To se desilo u 13. veku, kad je Pjetro Angeleri di Murone, sveštenik koji je živeo kao pustinjak, neočekivano izabran za papu - budući da nije bio kardinal.

Tako je on postao Celestin Peti.

Međutim, on je ubrzo shvatio da je taj posao prevelik za njega i, posle svega šest meseci provedenih na dužnosti, odlučio je da podnese ostavku i vrati se životu u samoći.

Međutim, do njegove smrti došlo je pod veoma drugačijim okolnostima nego u slučaju Benedikta Šesnaestog: njegov naslednik, Bonifacije Osmi, brinuo se da se Celestin doživljava kao svetac i pod pretnjom potencijalne šizme u Crkvi, izdao je naređenje da se ovaj uhapsi.

Štaviše, poslednja formalna ostavka datira iz 1415. godine, kad je Grgur Dvanaesti, usred takozvane Zapadne šizme, dao ostavku pod političkim pritiskom - a njegov naslednik nije izabran sve do posle njegove smrti, dve godine kasnije.

2. Nema izbora novog pape

Ovog puta neće biti ni konklave ni belog dima, jer je izborni proces već obavljen posle ostavke Benedikta Šesnaestog 2013. godine, što je dovelo do naimenovanja Horhea Bergolja, koji je odabrao ime Franja Prvi.

Stručnjaci su ukazali na to da je način na koji je pokojni papa emeritus napustio položaj postavio presedan za druge papske ostavke u budućnosti.

3. Uništeni Ribarev prsten

Ovog puta, međutim, to se neće desiti posle smrti Benedikta Šesnaestog, jer je njegov prsten napravljen 2005. godine „poništen" posle njegove ostavke iz 2013. godine.

Benediktu Šesnaestom takođe je bilo dozvoljeno da zadrži običnu belu mantiju - mada drugačiju od one koju danas nosi papa Franja - da bi se obeležio njegov status bivšeg pape, a u kojoj je on viđan sve do smrti.