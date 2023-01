Evropa i vreme: Neverovatni zimski toplotni talas

Samo nekoliko meseci posle letnjih toplotnih talasa i suša, Evropu je sada dočekalo novo iznenađenje - do sada najekstremniji zabeleženi zimski toplotni talas.

„Prisustvujemo do sada neviđenim temperaturnim anomalijama", rekao je Maksimilijano Erera, klimatolog i istoričar vremenskih uslova, za BBC.

„U Švajcarskoj su planine zelene i do 1.800 metara nadmorske visine, a isto je i u Austriji", kaže profesor Reto Knuti, klimatski naučnik pri Univerzitetu ETH u Cirihu.

On je na Tviteru objavio fotografiju slavnog odmarališta Gštat, gde je sedamdesetih naučio da skija, samo sa travom, osim vrlo uskog pojasa veštačkog snega.

VMO kaže da promene mogu delimično da se objasne zonom visokog pritiska iznad Mediteranske oblasti i sistemom niskog pritiska Atlantika, što je dovelo do snažnog „jugozapadnog fluksa" - južnog vetra koji je doneo topao vazduh iz severozapadne Afrike do srednjih geografskih širina.

Vazduh je prešao preko istočnog Atlantika, gde su temperature površine mora jedan do dva stepena toplije nego obično - a čak toplije nego uz obalu Španije ili Portugala.

Profesor Knuti kaže da je poslednjih godina bilo spekulacija da klimatske promene navode mlaznu struju da postane „talasastija", što dovodi do „naglašenijih naleta toplog i hladnog vazduha".

On kaže da je to i dalje predmet velike rasprave, ali da ima sve više dokaza da „neki aspekti fizičke atmosferske dinamike u vezi sa arktičkim otopljavanjem" dovede do poremećaja u mlaznoj struji.