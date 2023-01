Rat u Ukrajini: Pet ključnih pitanja koja analiziraju šta bi moglo da se desi 2023.

Stiv Rozenberg: Nema umora, ne - nema znakova za to.

Bila je to sasvim upečatljiva slika koja je poručila naciji: 'Ovo je sada vaša zemlja. Ovo je Rusija 2023. godine - to je zemlja u ratu.'

Iako on to i dalje ne zove ratom, to je zemlja u kojoj je sve podređeno vojnoj pobedi nad Ukrajinom, nad NATO-om, nad Zapadom, i gde se od svih očekuje da podrže te ciljeve i da budu spremni da podnesu najveću žrtvu - nema priče, nema rasprave o tome, okupite se svi pod jednom zastavom, okupite se oko mene, vašeg vođe.