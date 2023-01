Misterija o Suzan Mičen: Obožavaoci gnevni autorku ljubavnih romana optuženu da je lažirala vlastitu smrt

Pre 1 sata

„Kad je objavljeno da je jedna od nas oduzela sebi život, to je bilo samo po sebi dovoljno destruktivno, bili smo ožalošćeni samo zbog toga", kaže Kol za BBC.

„Počelo je upiranje prstom, što je dovelo do velikog razdora u samoj zajednici koji je trajao mesecima" kaže Kol.

Mrtvi ne pišu objave

„Za mene je to nešto što se dešava samo u prozi.

„Nikad neću uspeti u potpunosti da razumem o čemu je razmišljala, zato što ljudi to prosto ne rade", kaže Kol.

„Suzan je imala veoma neobičnu i karakterističnu grešku u pisanju. Kad god je želela da napiše 'trebalo je da', ne bi napisala to, već bi napisala 'radilo je da'", kaže Adams.

„Svi smo zaključili da je sve vreme to zapravo bila ona, a ne njena ćerka", kaže Adams.

„Zašto se uopšte vratiti?"

„Ista toksičnost koja me je uopšte navela da to uradim pokazuje da sam imala svo moralno pravo na to, jer čim je svet saznao da i dalje imam puls, maltretiranje se nastavilo i počelo je 'cipelarenje'", neko ko tvrdi da je Mičen rekao je Galagerovom listu Apstrim rivjuz.