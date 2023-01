Hari, Megan i kraljevska porodica: „Zaglušujuća tišina" Bakingemske palate posle članka u Sanu

Pre 47 minuta

„Svet traži neku vrstu komentara monarhije. Ali, najblaže rečeno, tišina je zaglušujuća", rekao je on.

Upitan da li bi smatrao to pitanje rasističkim, rekao je: „Ne bih, jer nisam živeo u takvoj porodici."

Upitan da li je to pravilno zapažanje, princ Hari je odgovorio: „Da, jeste".

Princ Hari je rekao da su on i Megan prikazani kao „nova deca u bloku" koja su pretila da će „ukrasti svetlo pažnje" od drugih članova kraljevske porodice - i to je dovelo do problema u odnosima.