Tenis: I zaraženi korona virusom mogu da igraju na Australijan openu

Pre 1 sata

„Jasno smo stavili do znanja našim igračima, kao i našem osoblju, ako se neko ne oseća dobro, ostanite kod kuće, naše medicinsko osoblje će nastaviti da prati stanje", dodao je Tajli.

Australijan open počinje u ponedeljak, 16. januara i traje do nedelje, 29. januara.

Šta se desilo u Australiji 2022?

Đoković: Ne zaboravljam, ali volim Australijan open

Na prošlogodišnjem Australijan openu Đoković je trebalo da brani trofej, ali mu to nije dozvoljeno, da bi u Melburnu trijumfovao Nadal.

„Te stvari ostaju uvek duboko u vama. Tako će biti do kraja. Nisam imao ranije to iskustvo, nadam se da više i neću, ali bila je to zanimljiva životna lekcija", rekao je Đoković.