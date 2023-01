Kraljevska porodica: Šta je princ Hari napisao u memoarima o ubijanju talibana u Avganistanu i zašto je ljut na štampu

Pre 53 minuta

U opsežnom intervjuu sa Stivenom Kolbertom u emisiji The Late Show , Hari je sugerisao da je bilo pokušaja da se potkopa njegova knjiga, govorio je o narušenom odnosu sa bratom i kritikovao britansku štampu.

„Bez sumnje, najopasnija laž koju su izgovorili jeste da sam se nekako hvalio brojem ljudi koje sam ubio u Avganistanu", rekao je on.

„Da sam čuo da se neko hvali takvim stvarima, bio bih ljut. Ali to je laž.

„Moj jedini cilj i moj pokušaj da podelim taj detalj je da smanjim broj samoubistava [veterana]", dodao je on.

„Nije to bila statistika koja me je učinila ponosnim, ali me nije bilo ni sramota.