Zlatni globus 2023: Veliki trijumf filma The Banshees of Inisherin sa Kolinom Farelom, Stivenu Spilbergu nagrada za Fejbelmanove

Pre 41 minuta

Film The Banshees of Inisherin osvojio je tri glavne nagrade na ovogodišnjoj dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu.

„Nikada ne očekujem da će moji filmovi naći publiku, a kada to učine, to je za mene šokantno", rekao je Farel.

Kolin Farel je proglašen za najboljeg glumca za ulogu u filmu The Banshees of Inisherin

„The Banshees of Inisherin" - priča iz Irske

Radnja filma The Banshees of Inisherin smeštena je na udaljenom ostrvu na zapadnoj obali Irske.

Nagradu za najbolju žensku ulogu u komediji ili mjuziklu dobila je glumica Mišel Jeo za rolu u Sve i svuda u isto vreme (Everything Everywhere All At Once).