Muzika: Preminuo legendarni gitarista Džef Bek - odlazak „ratnika sa šest žica"

Pre 1 sata

„Sada je to poenta, zar ne? Ne zanimaju me pravila.

Posle kratkog boravka na Vimbldonskom umetničkom koledžu, otišao je da svira sa Screaming Lord Sutch and the Tridents .

Kada je Erik Klepton napustio Yardbirds 1965. godine, Džimi Pejdž je predložio da angažuje Beka - i on je nastavio da svira na hitovima kao što su I'm A Man i Shapes Of Things , gde je njegova pionirska upotreba fidbeka uticala na muzičare poput Pola Makartnija i Džimija Hendriksa.

Za ovim je usledio koncertni album Jeff Beck With The Jan Hammer Group Live iz 1997. godine.

Ali manje je radio na sopstvenim solo albumima sve do You Had It Coming iz 1999. sa Imodžen Hip na vokalu, posle čega je 2003. usledio album koji je jednostavno nazvao Džef.