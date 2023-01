Amerika i muzika: Kako je Lisa Mari Prisli pretvorila ličnu tragediju u nadu

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Liza Meri Prisli pretočila je misli i osećanja u muziku i literaturu koju je pisala

Lisa Mari Prisli, koja je umrla u 54. godini, izašla je iz očeve senke sa vlastitom muzikom, ali je u životu iskusila više tragedije i nesreće u ljubavi „nego što sleduje jednom čoveku".

„Morala sam da izlazim na kraj sa smrću, ožalošćenošću i gubitkom od devete godine", napisala je krajem avgusta.

Imala je samo devet godina kad je umro njen otac Elvis Prisli, kralj rokenrola.

Imala je 52 godine kad je njen sin Bendžamin Kio, izvršio samoubistvo 2020. godine.

Među njena četiri muža bili su i pokojni pevač Majkl Džekson i glumac Nikolas Kejdž.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Rođenje Lise Mari bio je srećan period za njene roditelje

Rođena 1968. godine od oca Elvisa i majke glumice Prisile, Lisa Mari je provela prve četiri godine života u vili njenih roditelja Grejslend u Memfisu, u Tenesiju.

Elvis je obožavao ćerku i čak je nazvao privatni avion po njoj.

Ali posle razvoda njenih roditelja 1973. godine, Lisa Mari je otišla da živi sa majkom u predgrađu Los Anđelesa, redovno posećujući oca u njegovom domu.

On je tu umro 1977, u 42. godini.

Lekari kažu da je preminuo od srčanog udara, do kog je verovatno došlo zbog zavisnosti od barbiturata.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Kao mala sa roditeljima Prisilom i Elvisom Prislijem

Možda ne iznenađuje da su njene tinejdžerske godine bile burne.

Ona je 2003. godine rekla za Los Anđeles tajms da ju je posle očeve smrti njena majka slala u niz privatnih škola, gde je počela da „pravi probleme i eksperimentiše sa drogama".

„Bila sam neka vrsta povučenog, melanholičnog i čudnog deteta", rekla je Lisa Mari za ovaj list.

„Neko vreme sam provela u autodestruktivnoj fazi. Nisam uspela da se uklopim u školu. Nisam imala nikakav jasno zacrtan put."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Lisa Mari sa ocem Elvisom

Autor fotografije, ZUMA Press, Inc/Alamy Stock Photo Potpis ispod fotografije, Elvis je nazvao privatni avion po voljenoj ćerki

Sajentologiju je smatrala zaslužnom što je „uspela da se oslobodi droge i počne da radi na samopoštovanju", rekavši da je kontroverzna crkva za nju bila „neka vrsta samopomoći, samootkrića."

„Nije to toliko pitanje Boga. Crkva je nekonfesionalna. Ponudila mi je odgovore na pitanja koja sam imala u vezi sa životom.

„Na najosnovniji način, bio je to kao slučaj Hamptija Damptija. Kad sam pala sa zida, oni su pomogli da se ponovo sastavim."

„Tiha patnja"

Ponekad joj je bilo teško da ostane sastavljena.

Postala je zavisna od opioida i sredstava protiv bolova posle rođenja ćerki bliznakinja 2008. godine, prema CNN-u.

Otvorila se o zavisnosti u predgovoru za knjigu iz 2019. godine Sjedinjene Države Opioida: Recept za oslobođenje nacije od bola.

„Još mnogo više ljudi pati u tišini, zavisni od opioida i drugih supstanci. Pišem ovo u nadi da mogu da odigram malu ulogu u skretanju pažnje na ovu užasnu krizu", napisala je ona.

Dobila je i dvoje dece, Rajli i Bendžamina, sa prvim mužem, muzičarem Denijem Kioom.

Njen drugi brak bio je sa kraljem popa, Majklom Džeksonom, u maju 1994. godine.

Razveli su se 1997. godine.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Lisa Mari Prisli kaže da je pisala pesme dok se oporavljala od braka sa Majklom Džeksonom

Lisa Mari se upečatljivo pojavljuje u video spotu za pesmu „You Are Not Alone" iz 1995. godine, koji je koristio nešto što je ličilo na intimne snimke iz spavaće sobe oskudno odevenog para.

Rekla je za časopis Roling stoun 2003. godine da ju je privukao njegov misteriozni način života i da je želela da ga zaštiti od optužbi za zlostavljanje dece.

Lisa Mari je rekla i da „nije ponosna" na taj kratki brak, koji je bio toliko loš da je u vreme Muzičkih video nagrada MTV-ja 1995. godine njihov animozitet bio očigledan u javnosti.

Bila je ostavljena da zuri u njega iz publike dok on izvodi mešavinu hitova na sceni.

„Pred kraj je zaista postalo ružno", izjavila je.

„Loša situacija"

Tražila je razvod, ali je on odbijao da razgovara sa njom, dodavši da ju je to iskustvo dovelo do nervnog i fizičkog sloma - koji je prebrodila počevši da piše pesme.

„Nisam uopšte zainteresovana da opanjkavam Majkla. Znam da ljudi žele da znaju šta se tu desilo, ali ja pokušavam to da kažem a da ga ne pretvorim u negativca.

„To je teško postići, zato što je to bila veoma loša situacija", rekla je.

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Neverovatno ličeći na oca, pevala je u Londonu 2003. godine

Krajem devedesetih, osećala se sposobnom da stane pod svetla reflektora kao samostalna muzičarka.

Iako je još rano počela da piše pesme, pritisak koji je osećala zato što je Kraljeva ćerka razumljivo ju je omeo da iznese vlastitu muziku u javnost.

Morala je da ostvari prevelika očekivanja.

Izvela je duet sa pokojnim ocem 1997. godine, pevajući na njegovom snimku iz 1968. za pesmu „Don't Cry Daddy".

Potom ju je pesmopisac i producent Glen Balard ohrabrio da počne da piše solo muziku, koordinišući ugovor sa Kapitolom, a izlazak debitantskog albuma najavljen je za 2000. godinu.

Njen privatni život je, međutim, bio opterećen brakom iz 2002. godine sa glumcem Nikolasom Kejdžom, koji je osvojio Oskara za film iz 1996. godine Napuštajući Las Vegas i glumio je u Ukradenom licu.

Razišli su se posle svega 107 dana provedenih zajedno.

Njen prvi album To Whom It May Concern konačno je objavljen 2003. godine, a sledila su još dva, 2005. i 2012. godine.

Pomešane kritike

Lisa Mari je sama napisala većinu mračnih tekstova, dok je melodije stvarala u saradnji sa drugim muzičarima.

Gardijan je njenom prvom albumu dao jednu zvezdicu, a kritičar Aleksis Petridis je napisao: „Zvuči kao Alanis Moriset provučena kroz sito sve dok na kraju ne ostane nijedno prepoznatljivo obeležje."

Ali AllMusic.com ga opisuje kao „oštar, ambiciozan mejnstrim pop-rok album koji izvodi pevačica sa autentičnim karakterom", nazvavši je „oštrom i drskom".

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Prisila i Lisa Mari Prisli na proslavi Elvisovog 75. rođendana 2010. godine

Dospeo je na peto mesto Bilbordove top liste, dok je njen drugi album stigao do desetog mesta.

Njen treći, Storm&Grace - saradnja sa Ti-Boun Barnetom - dospeo je tek do 45. mesta, ali je imao mnogo bolje kritike - časopis Kju ga je nazvao „simpatičnom, možda čak potresnom pločom".

Opri Vinfri je 2005. godine rekla da je poređenje sa njenim ocem „bilo ogromna planina na koju je morala da se popne".

Već naredne godine, Lisa Mari se udala za muzičara Majkla Lokvuda, a dve godine kasnije rođene su bliznakinje Finli i Harper.

Prisli i Lokvud su ostali zajedno do 2016. godine, a ona je Opri rekla da je najbolje što je mogla da učini svoju decu bilo da ih „obaspe nežnošću i ljubavlju".

Autor fotografije, Sipa US/Alamy Stock Photo Potpis ispod fotografije, Lisa Mari sa majkom i decom tokom proslave Elvisovog 80. rođendana

Život Lise Mari bio je na neki način zaštićen ogromnim nasleđenim bogatstvom, ali je ona jednom izjavila: „Nešto se desi sa ljudima kad se nađu u blizini slave, moći i novca - to ume da izvuče najgore i najbolje iz ljudi; to je čudovište koje morate da ukrotite."

Priča o usponu i padu njenog oca nedavno je ispričana u biografskom filmu Baza Lurmana, nazvanom jednostavno Elvis, koji je očigledno duboko dirnuo Lisu Mari.

Ona ga je nazvala „ni manje ni više nego spektakularnim" i „apsolutno sjajnim".

Viđena ranije ove nedelje na dodeli Zlatnog globusa, gde je Ostin Batler osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu u kategoriji dramskog filma za tumačenje njenog oca, ona i njena majka zaplakale su dok je on izlazio da primi nagradu.

Potresan esej o tugovanju

Lisa Mari ostavlja za sobom priču koja može da se opiše kao borba sa tragedijom, ali često i njeno prevazilaženje.

U eseju o ožalošćenosti posle smrti njenog sina Bendžamina, Lisa Mari je napisala u avgustu 2022. godine: „Ožalošćenost je nešto što morate da nosite sa sobom do kraja života, uprkos onome što neki ljudi ili naša kultura žele da verujete. Vi takođe to 'ne prebolite' i 'ne nastavite samo sa životom', tačka.

„Govorim ovo u nadi da možda danas, ili što je skorije moguće, možete da pomognete nekome ko tuguje za nekim koga je voleo i izgubio. Bilo da je izgubio dete, roditelja, supružnika, brata ili sestru, verenika, bilo koga.

„Pitajte ga kako mu je, zamolite ga da vam priča o toj osobi. Jeste! Mi ŽELIMO da pričamo o njima. Tako ih održavamo u životu u našim srcima, tako oni ne budu zaboravljeni, to i nas održava u životu.

„I učinite mi jednu uslugu, ne govorite im da 'ne možete ni da zamislite' njihov bol. Istina je: Oh da, vi to možete - samo ne želite."

Možda će ta poruka na kraju ostati njena zaostavština, dok njena porodica mora da se izbori sa još jednom tragedijom.