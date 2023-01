Iran i smrtna kazna: Pogubljen Alireza Akbari pogubljen pod optužbom da je bio britanski špijun

Pre 8 minuta

Bivši zamenik iranskog ministra odbrane uhapšen je 2019. i osuđen za špijuniranje u korist Velike Britanije, što je on negirao.

Vest je usledila nakon što su iranske vlasti pre nekoliko dana objavile snimak Akbarija na kojem on priznaje dela, ali se pretpostavlja da je to učinio pod iznudom.

„Mučili su me 3.500 sati"

„Koristeći fiziološke i psihološke metode, slomili su mi volju, doveli me do ludila i naterali da radim šta god žele", rekao je on.