Velika Britanija i kraljevska porodica: Moji mi nikada ne bi oprostili kad bih rekao sve - princ Hari

Pre 39 minuta

On je za Telegraf rekao da „nijedna institucija nije imuna na kritike i preispitivanje" i tvrdi da je samo 10 odsto kontrole pod kojom su bili on i njegova supruga primenjeno i na ostale članove kraljevske porodice „ne bismo sada bili u ovoj zbrci" .

Rekao je i da oseća odgovornost prema Vilijamovoj deci, „znajući da će bar jedno od to troje dece završiti kao ja - kao rezerva. I to boli, to me brine".